Đoàn lân sư rồng Ngô Quyền gìn giữ văn hóa truyền thống

Đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền hoàn thành các công đoạn cuối cùng để tổng duyệt, bắt đầu đi biểu diễn vào tối 12/8 âm lịch. Ảnh: QUANG VIỆT

Người níu giữ nghệ thuật tạo hình lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền hiện nay là ông Nguyễn Vũ Hoàng Hải, đã có gần 30 năm tạo linh vật long, lân, quy, sư. Trước Trung thu hơn một tháng, anh cùng người dân Phước Hòa tìm loại đất sét dẻo để tạo cốt linh vật.

Từ cốt đất sét, người thợ đắp nhiều lớp giấy bền, dẻo, chờ khô rồi tháo khuôn, dùng tre vót kỹ làm khung. Công đoạn cuối là vẽ hoa văn, tạo thần thái và hoàn thiện râu, thân, đuôi cho từng linh vật.

“Chúng tôi tự đắp nặn cốt tứ linh bằng đất sét chứ không sử dụng khuôn có sẵn. Công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ để mỗi linh vật có hình dáng và thần thái sinh động”, ông Hải chia sẻ.

Tối 17/9 (Mùng 7 tháng 8 âm lịch) vừa qua, toàn đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền tập trung đông đủ để tổng duyệt các tiết mục biểu diễn.

Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị, đêm 12/8 âm lịch, đội tổ chức lễ cúng cáo yết các bậc tiền bối trước khi khởi hành, xuất quân biểu diễn. Lễ cúng tổ kết hợp với nghi lễ “khai quang, điểm nhãn” cho mắt của tứ linh - nghi thức được quan niệm là mở ra sự sống cho linh vật.

Từ đó, đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền tỏa ra khắp đường phố biểu diễn với hy vọng đem những điều tốt đẹp đến với mọi người. Kỳ biểu diễn được khép lại vào tối Tết Trung thu.

Đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền hiện diện từ lâu trong đời sống của người dân vào mỗi dịp Tết Trung thu hay các lễ hội dân gian.

Tiếng trống dồn dập, tiếng thanh la - xập xõa vang dội quyện cùng những bước nhảy uyển chuyển của long, lân, quy, sư tạo nên không khí rộn rã, mang theo ước vọng về may mắn, bình an, phát đạt.

Ông Phạm Đào Nhân, Khối phố trưởng khối phố Phước Hòa cho rằng, đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng mà còn giúp họ thỏa mãn nhu cầu tâm linh, sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Điểm độc đáo của đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền là nghệ thuật biểu diễn đặc sắc với các kỹ thuật điêu luyện. Các bài biểu diễn như nhảy bục, leo cột, phun lửa được thể hiện chính xác, đồng nhất với sự phối hợp hài hòa của toàn đội.

Biểu diễn của đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền trong những năm qua đã cho thấy tính nghệ thuật cao trong từng động tác. Các thành viên trong đoàn không chỉ đam mê mà còn trải qua quá trình luyện tập công phu nhiều năm để thực hiện được bài múa đẹp mắt.

Theo ông Phạm Đào Nhân, duy trì hoạt động trong phát triển đô thị, đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền đến nay vẫn gìn giữ được những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa, hồn cốt của đời sống cộng đồng.

Đặc biệt, đoàn quy tụ sự tham gia của tất cả phụ nữ trong khối phố đồng hành, từ việc nấu ăn, mua các dụng cụ, vật dụng cho đội đến việc đi cùng đoàn trong các đợt biểu diễn ở khắp địa bàn.

“Mọi hoạt động hậu cần đến giới thiệu, quảng bá, kết nối biểu diễn cho đoàn lân sư rồng đều được chúng tôi thực hiện nghiêm túc, mong đoàn có mùa Trung thu thành công, ấm áp”, chị Trần Huỳnh Như, trưởng bộ phận hậu cần của đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền nói.

Sau khi kết thúc mùa Trung thu, đoàn lân sư rồng tứ linh Ngô Quyền sẽ tổng kết, số dư được đoàn mua quà tặng cho bệnh nhân nghèo, trẻ em cơ nhỡ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…