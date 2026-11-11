Đoàn làm phim "Chị chị em em 3" giao lưu, tri ân khán giả Bắc Ninh

Theo đại diện đoàn làm phim, 100% bối cảnh phim được thực hiện tại Bắc Ninh, với nhiều địa danh tiêu biểu như chùa Bổ Đà, chùa Phật Tích, đền Đô, cụm di tích đình, đền, chùa Đồng Kỵ và khu vực bờ đê sông Cầu. Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công truyền thống như đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng cũng được sử dụng làm đạo cụ, góp phần đưa chất liệu văn hóa bản địa vào tác phẩm.

Đại diện đoàn làm phim tặng quà cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của

Đoàn làm phim trân trọng cảm ơn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh, các phường Từ Sơn, Đồng Nguyên, Kinh Bắc, Vân Hà cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất làng nghề và đông đảo người dân đã hỗ trợ đoàn trong quá trình ghi hình.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, hơn 100 thành viên trong ê-kíp đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và Nhân dân địa phương, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, tổ chức sản xuất đến sự tham gia diễn xuất. Những tình cảm và sự sẻ chia ấy đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với đoàn làm phim.

Phim điện ảnh “Chị chị em em 3” của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng có sự tham gia của các diễn viên: Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh cùng nhiều nghệ sĩ khác. Sức hút của phim không chỉ đến từ tên tuổi diễn viên mà còn ở câu chuyện được đặt trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, cùng những mối quan hệ tình cảm đan xen và nhiều nút thắt giữa các nhân vật. Theo số liệu phòng vé tính đến ngày 9/11, bộ phim đã vượt mốc 105 tỷ đồng doanh thu.

Buổi công chiếu và giao lưu với khán giả Bắc Ninh là dịp để ê-kíp tri ân sự đồng hành của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò của điện ảnh trong quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần đưa hình ảnh Bắc Ninh giàu truyền thống văn hiến đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.