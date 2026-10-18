Đoàn lai dắt sà lan chở nhịp cầu lá dừa 3.400 tấn kết thúc ngày đầu

Lúc 16h ngày 18/10, đoàn lai dắt sà lan chở vòm thép, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đến Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập - tỉnh Tây Ninh) trên tuyến sông Soài Rạp. Đoàn được cán bộ nhân viên, người lao động đang làm việc tại cảng này chào đón nồng nhiệt.

Lúc 16h, đoàn lai dắt sà lan đến Cảng Quốc tế Long An trên tuyến sông Soài Rạp.

Cán bộ, người lao động đang làm việc tại cảng nồng nhiệt chào đón.

Cụm cảng quốc tế Long An do Đồng Tâm Group đầu tư, có diện tích 1.935ha, gồm khu cảng, khu công nghiệp, khu dịch vụ công nghiệp và khu đô thị, nằm ở cửa ngõ kết nối khu vực Đông Nam Bộ, trung tâm TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đầu mối tập kết, nơi trung chuyển hàng hóa thuận tiện và giúp giảm đáng kể chi phí logistics cho các doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đại Dũng, hơn 17h, đoàn lai dắt tạm kết thúc hải trình tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp - xã An Thới Đông (khu vực Cần Giờ). Sà lan sẽ dừng neo đậu kiên cố tại phao SR05 đến 5h ngày 19/10.

Trong ngày đầu, đoàn lai dắt đã di chuyển được 41 hải lý, tương đương 75,6km.

Trong ngày đầu, đoàn lai dắt đã di chuyển được 41 hải lý, tương đương 75,6km.

Sáng sớm ngày 19/10, đoàn sẽ hoàn thành chặng cuối tiến về trung tâm TP.HCM tại bến Bạch Đằng, với đoạn đường còn lại gần 50km.

Theo lịch trình dự kiến, 5h ngày 19/10, từ phao SR05, đoàn lai dắt sẽ về sông Sài Gòn theo khu vực Cảng Calofic đến phao 69A, tiếp tục đến cầu Bình Khánh (Nhà Bè). Từ phao số 58 trên sông Nhà Bè, đoàn di chuyển qua Rạch Phú Xuân đến Mũi Đèn Đỏ, đến cầu Phú Mỹ, qua các phao 79, 68 về cảng Bến Nghé.

Khoảng 14h ngày 19/10, từ Bến Nghé, sà lan sẽ tiếp tục di chuyển theo sông Sài Gòn về bến Bạch Đằng, tiếp cận khu vực dự án và cập bến bên bờ Thủ Thiêm lúc khoảng 15h, để chờ hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Tổng chiều dài hải trình đưa “lá dừa nước” từ Nhà máy Đại Dũng tại khu công nghiệp Đông Xuyên phường Rạch Dừa về bến Bạch Đằng là 124km.

Hành trình lai dắt bắt đầu lúc 4h ngày 18/10, từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard tại khu công nghiệp Đông Xuyên, cách Bến Bạch Đằng 124km.

Hành trình lai dắt bắt đầu lúc 4h ngày 18/10, từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard - đơn vị thành viên chuyên về đóng tàu và kết cấu thép nặng thuộc Tập đoàn Đại Dũng tại Khu công nghiệp Đông Xuyên.

Sau hơn 1 giờ chuẩn bị lần cuối, đội hình tàu kéo và tàu lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ và hệ đỡ nặng 3.400 tấn bắt đầu rời bến lúc 5h30.

Để lai dắt sà lan, một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt hoạt động áp mạn điều chỉnh hướng đi, cùng một tàu kéo dự phòng túc trực suốt hành trình. Toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến luồng phải tuân thủ giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5km, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới đoàn lai dắt.

Sà lan Trung Nam S05 thuộc Công ty CP vận tải đa phương thức Vietrantimex làm nhiệm vụ vận chuyển khối thép 3.400 tấn này. Đây là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, chiều dài hơn 100m, rộng 36m và độ mớn nước 6,1m.

Dự kiến khoảng 15h chiều mai 19/10, đoàn sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ cùng hệ đỡ nặng 3.400 tấn sẽ cập bến Bạch Đặng phía bên bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị hợp long.

Ông Đường Phúc Lợi, Giám đốc Nhà máy Đại Dũng Shipyard, cho biết để đưa cấu kiện khổng lồ dài 187m, cao hơn 20m, nặng khoảng 3.400 tấn xuống sà lan, hơn 100 kỹ sư, công nhân đã cùng phối hợp vận hành hệ thống xe tự hành chuyên dụng, thiết bị nâng hạ và các hệ thống cân bằng.

Sà lan được trang bị 40 máy bơm với tổng công suất 2.000m³, giúp điều chỉnh lượng nước, cân bằng trong quá trình tiếp nhận vòm thép.

Cũng theo ông Đường Phúc Lợi, Đại Dũng mất khoảng 8 tháng để hoàn thiện các công đoạn của kết cấu cầu, từ gia công đến tổ hợp, hệ thống kết nối với giọt nước lá dừa và máng nước. Nhưng theo ông, yếu tố đặc biệt quan trọng với cây cầu đi bộ này là công tác hợp long, vì thực hiện trên dòng sông Sài Gòn, phải dựa vào thời tiết và con nước.