Đoàn lai dắt nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành 75km đầu tiên

Sáng sớm 18/10, đoàn lai dắt sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard (TP.HCM), đưa khối kết cấu thép nặng khoảng 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng.

Đoàn lai dắt đặc biệt thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân viên và người lao động tại Cảng Quốc tế Long An.

Đến khoảng 16h, đoàn lai dắt đã đi qua khu vực Cảng Quốc tế Long An trên tuyến sông Soài Rạp. Sự xuất hiện của đoàn lai dắt đặc biệt thu hút sự chú ý của cán bộ, nhân viên và người lao động đang làm việc tại cảng.

Cảng Quốc tế Long An do Đồng Tâm Group đầu tư, nằm tại khu vực cửa ngõ kết nối Đông Nam Bộ, TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Cảng là một đầu mối phục vụ tập kết, trung chuyển hàng hóa và kết nối hoạt động logistics giữa các vùng kinh tế.

Hơn 17h cùng ngày, theo thông tin từ Tập đoàn Đại Dũng, đoàn lai dắt tạm kết thúc hải trình tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp, khu vực xã An Thới Đông, TP.HCM. Sà lan được neo đậu an toàn tại đây đến 5h sáng 19/10, trước khi tiếp tục hành trình về trung tâm thành phố.

Đoàn lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng.

Theo kế hoạch, từ phao SR05, đoàn sẽ di chuyển theo luồng về sông Sài Gòn, qua khu vực Cảng Calofic đến phao 69A, sau đó hướng về cầu Bình Khánh. Đoàn tiếp tục qua sông Nhà Bè, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ và cầu Phú Mỹ, trước khi di chuyển về khu vực cảng Bến Nghé.

Khoảng 14h ngày 19/10, đoàn dự kiến rời khu vực Bến Nghé, tiếp tục theo sông Sài Gòn về Bến Bạch Đằng. Dự kiến khoảng 15h cùng ngày, sà lan sẽ cập bến phía bờ Thủ Thiêm, sẵn sàng cho công tác hợp long theo kế hoạch vào ngày 21/10.

Tổng chiều dài hành trình vận chuyển cấu kiện từ Nhà máy Đại Dũng Shipyard tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, đến Bến Bạch Đằng khoảng 124km.

Nhịp chính cầu đi bộ được vận chuyển trên sà lan có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn.

Để vận chuyển cấu kiện khổng lồ, đoàn sử dụng một tàu kéo công suất lớn đảm nhiệm lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực trong suốt hành trình. Các phương tiện lưu thông trên tuyến luồng được yêu cầu tuân thủ khoảng cách an toàn theo phương án điều phối.

Sà lan Trung Nam S05 của Công ty CP Vận tải đa phương thức Vietrantimex đảm nhiệm vận chuyển khối thép. Đây là sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, dài hơn 100m, rộng 36m, mớn nước 6,1m.

Theo ông Đường Phúc Lợi, Giám đốc Nhà máy Đại Dũng Shipyard, cấu kiện dài 187m, cao hơn 20m, nặng khoảng 3.400 tấn được đưa xuống sà lan với sự phối hợp của hơn 100 kỹ sư, công nhân cùng hệ thống xe tự hành chuyên dụng và thiết bị nâng hạ. Quá trình này đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ việc phân bổ tải trọng và cân bằng cấu kiện.

Sau ngày đầu di chuyển khoảng 75,6km, đoàn lai dắt tạm dừng tại phao SR05 trên luồng Soài Rạp.

Sà lan được trang bị 40 máy bơm với tổng công suất 2.000m³, phục vụ điều chỉnh lượng nước và cân bằng trong quá trình tiếp nhận vòm thép.

Ông Lợi cho biết, Đại Dũng mất khoảng 8 tháng để hoàn thiện các công đoạn chế tạo kết cấu cầu, từ gia công, tổ hợp đến các hạng mục kết nối với phần kết cấu hình giọt nước lá dừa và máng nước. Trong đó, công tác hợp long được đánh giá là khâu đặc biệt quan trọng do phải thực hiện trên sông Sài Gòn, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và con nước.

Dự kiến công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ diễn ra vào ngày 21/10. Để công tác thi công diễn ra thuận lợi, Sở Xây dựng TP.HCM đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa, thời gian hạn chế luồng vào ngày 19/10 và từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 và 22/10. Theo phương án kỹ thuật, khi tiến hành hợp long, sà lan sẽ được xoay ngang, kéo vào vị trí giữa hai mố trụ TC01 và TC02, đưa khung vòm cầu chính vào đúng vị trí để kết nối với các mố trụ. Đây là công đoạn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa các phương tiện, hệ khung đỡ và đội ngũ kỹ thuật. Sau hơn một năm thi công với nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện. Khi nhịp chính được đưa vào vị trí và hợp long, công trình sẽ đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành điểm nhấn kiến trúc mới bên sông Sài Gòn.