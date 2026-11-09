Đoàn KTQP Lâm Đồng bàn giao công trình thể thao tặng Giáo xứ Tân Lâm
Ngày 9/11, Đoàn Kinh tế Quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng tổ chức khánh thành, bàn giao công trình thể dục thể thao ngoài trời tặng Giáo xứ Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng đông đảo bà con Nhân dân, giáo dân trên địa bàn tham dự.
Xã Đinh Trang Thượng có 8 thôn, 13 dân tộc cùng sinh sống. Do đặc thù địa bàn vùng sâu, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong khi hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng của người dân còn hạn chế.
Công trình sân bóng đá mini có tổng diện tích 989 m², kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 250 triệu đồng. Công trình được trao tặng nhằm góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho bà con Nhân dân, giáo dân trên địa bàn.
Theo Đoàn KTQP Lâm Đồng, công trình thể hiện tình đoàn kết giữa Quân đội với các tôn giáo; đồng thời cụ thể hóa chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận, chính sách, các đề án, hoạt động chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào tôn giáo. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Linh mục Phạm Tường Long, Quản xứ Giáo xứ Tân Lâm, bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước công trình được bàn giao. Theo Linh mục, công trình là minh chứng cho tình cảm quân - dân gắn bó, đáp ứng tâm nguyện của giáo xứ và bà con giáo dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ trong hoạt động tôn giáo, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trước đó, Đoàn công tác Quân khu 7 đến thăm, tặng quà Giáo xứ Phi Liêng, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doan-ktqp-lam-dong-ban-giao-cong-trinh-the-thao-tang-giao-xu-tan-lam-473625.html