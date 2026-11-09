Đoàn KTQP Lâm Đồng bàn giao công trình thể thao tặng Giáo xứ Tân Lâm

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7 cùng đông đảo bà con Nhân dân, giáo dân trên địa bàn tham dự.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Quân khu 7 tham dự lễ

Xã Đinh Trang Thượng có 8 thôn, 13 dân tộc cùng sinh sống. Do đặc thù địa bàn vùng sâu, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong khi hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng của người dân còn hạn chế.

Đại diện chính quyền địa phương và Giáo xứ Tân Lâm tham dự lễ

Công trình sân bóng đá mini có tổng diện tích 989 m², kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng, trong đó Quân khu 7 hỗ trợ 250 triệu đồng. Công trình được trao tặng nhằm góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho bà con Nhân dân, giáo dân trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Theo Đoàn KTQP Lâm Đồng, công trình thể hiện tình đoàn kết giữa Quân đội với các tôn giáo; đồng thời cụ thể hóa chủ trương “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Thủ trưởng Quân khu 7 tặng quà chúc mừng Giáo xứ

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công tác dân vận, chính sách, các đề án, hoạt động chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào tôn giáo. Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đinh Trang Thượng chúc mừng Giáo xứ

Linh mục Phạm Tường Long, Quản xứ Giáo xứ Tân Lâm, bày tỏ niềm vui, phấn khởi trước công trình được bàn giao. Theo Linh mục, công trình là minh chứng cho tình cảm quân - dân gắn bó, đáp ứng tâm nguyện của giáo xứ và bà con giáo dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tín đồ trong hoạt động tôn giáo, đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm và Linh mục Phạm Tường Long trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn công tác Quân khu 7 thăm, tặng quà Giáo xứ Phi Liêng

Trước đó, Đoàn công tác Quân khu 7 đến thăm, tặng quà Giáo xứ Phi Liêng, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng.