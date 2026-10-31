Đoàn KT-QP 75 nâng cao tay nghề cho công nhân dân tộc thiểu số

Trong 2 năm 2025-2026, Đoàn KT-QP 75 đã đào tạo mới 264 công nhân, đào tạo lại 334 công nhân; tổ chức kiểm tra, chấm điểm kỹ thuật 14.440 lượt thợ.

Riêng 9 tháng năm 2026, tỷ lệ công nhân đạt tay nghề khá trở lên đạt 97,56%. Đây là kết quả từ việc duy trì thường xuyên phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”, gắn đào tạo với yêu cầu thực tế tại vườn cây.

Đoàn KT-QP 75 khai mạc Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026. Ảnh: Thanh Quý

Theo Trung tá Dương Kim Tuấn - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 75, đơn vị hiện có 919 công nhân khai thác mủ cao su. Với đặc thù phần lớn người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nâng cao tay nghề được xác định là giải pháp quan trọng để cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập. Đơn vị thực hiện phương châm “Luyện là chủ yếu”, “Yếu khâu nào, luyện khâu đó”, “Mỗi ngày cạo là một ngày luyện tập”.

Công tác đào tạo được tổ chức trực tiếp tại vườn cây, kết hợp hướng dẫn, kèm cặp công nhân mới và bồi dưỡng những kỹ năng còn hạn chế. Cách làm này giúp người lao động từng bước nắm vững quy trình, thực hiện đúng kỹ thuật khai thác, hạn chế sai sót trong quá trình sản xuất. Qua đó, công nhân có thêm điều kiện nâng cao hiệu quả lao động, duy trì việc làm và gắn bó với đơn vị.

Đại tá Trần Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cùng các đại biểu chúc mừng các tuyển thủ hoàn thành phần thi. Ảnh: Thanh Quý

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026, tổ chức trong 2 ngày 28 và 29-10, là một trong những hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện tay nghề.

Hội thi có 36 tuyển thủ thuộc 9 đội sản xuất tham gia, trong đó có 17 công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Các tuyển thủ tranh tài ở 4 nội dung: dụng cụ, lý thuyết, tốc độ và thực hành. Ở phần thi tốc độ, mỗi người phải hoàn thành cạo 100 cây cao su trong 20 phút.

Thông qua hội thi, đơn vị đánh giá kỹ năng thực hành, khả năng vận dụng quy trình kỹ thuật của công nhân, đồng thời lựa chọn những nhân tố tiêu biểu để thúc đẩy phong trào thi đua trong lao động sản xuất. Tại hội thi cấp đội, 486 công nhân tham gia, trong đó 98,35% đạt tay nghề khá trở lên.

Trung tá Dương Kim Tuấn - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 75 trao giải nhất cá nhân và danh hiệu “Bàn tay vàng” tặng tuyển thủ Võ Thị Thành. Ảnh: Thanh Quý

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Đại tá Trần Ngọc Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rèn luyện của đội ngũ công nhân và các tuyển thủ; đồng thời động viên người lao động tiếp tục say mê học tập, nâng cao tay nghề, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng khai thác, cải thiện thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Các công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất giai đoạn 2025-2026 nhận khen thưởng. Ảnh: Thanh Quý

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất tập thể cho Đội sản xuất số 5; giải nhì cho Đội sản xuất số 1; giải ba cho Đội sản xuất số 4 và Đội sản xuất số 16.

Công nhân Võ Thị Thành (Đội sản xuất số 1) giành giải nhất cá nhân và danh hiệu “Bàn tay vàng”. Dịp này, đơn vị cũng vinh danh 39 công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất giai đoạn 2025-2026.