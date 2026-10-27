Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79: Bàn giao 'Nhà đồng đội' năm 2026

Cắt băng khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình anh Tống Anh Đại (Công nhân đội 4) - Ảnh: X.T

Theo đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 về giao chỉ tiêu xây dựng “Nhà đồng đội” cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong Binh đoàn và Nhân dân trên địa bàn, Ban Chỉ huy Đoàn KTQP 79 đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành rà soát, thống nhất xây dựng 5 "Nhà đồng đội" cho các gia đình tại đơn vị, gồm: Nguyễn Thị Hình (Công nhân đội 1); Nguyễn Thị Hồng Dịu (Công nhân đội 2); Nguyễn Văn Hùng (Công nhân đội 3); Tống Anh Đại (Công nhân đội 4); Ngô Văn Dũng (Công nhân đội 5). Đây là các công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở chưa được xây dựng hoàn thiện.

Đại diện Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 trao quà cho các gia đình - Ảnh: X.T

Được biết, mỗi ngôi “Nhà đồng đội” được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng. Ngoài nguồn kinh phí trên, các gia đình đã huy động thêm nguồn vốn để xây dựng nhà khang trang hơn.

Các ngôi “Nhà đồng đội” được khởi công xây dựng, tu sửa từ tháng 6/2026 đến nay đã hoàn thành với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, hệ thống vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng của mỗi hộ gia đình từ 90-130 triệu đồng.

Đại diện Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 79 thăm hỏi, động viên hộ gia đình được bàn giao "Nhà đồng đội" năm 2026 - Ảnh: X.T

Những ngôi “Nhà đồng đội” được bàn giao cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đã thể hiện sự quan tâm, tình quân-dân, nghĩa cử với đồng đội; đồng thời giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Dịp này, Đoàn KTQP 79 đã trao nhiều phần quà có ý nghĩa cho các gia đình.