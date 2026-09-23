Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 gieo mùa no ấm ở vùng biên giới Mô Rai

Cán bộ xuống ruộng, cầm tay chỉ việc cho đồng bào

Mới đây, khi đến công tác tại xã biên giới Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), già làng A Nó, ở làng Grập nói với chúng tôi, hình ảnh đẹp nhất ở vùng biên giới này là tình đoàn kết quân dân; là những cán bộ, chỉ huy Đoàn KT-QP 78 ân cần cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác mủ cao su, trồng lúa nước, phát triển đàn bò, đàn heo bản. “Đồng bào làng Grập mãi ghi nhớ hình ảnh Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 78 và Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 78 lội bùn, tay cầm từng khóm mạ hướng dẫn bà con kỹ thuật cấy lúa nước”, già làng A Nó xúc động nói.

Đại tá Nguyễn Trường Vinh và Đại tá Nguyễn Văn Mười hướng dẫn đồng bào Mô Rai kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa ST25.

Già làng A Nó kể, trước đây, đồng bào làng Grập nói riêng và đồng bào xã Mô Rai nói chung chủ yếu làm nương rẫy, năng suất hoa màu, lúa thấp, cuộc sống vì thế cũng bấp bênh, nhiều hộ gia đình thiếu đói thời điểm giáp hạt. Trước thực trạng này, năm 2006, Đoàn KT-QP 78 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình lúa nước tại làng KĐin (nay là làng Xộp) và làng Grập với diện tích 5ha. “Bộ đội 78 làm mọi việc, từ cải tạo đất, đắp bờ, dẫn nguồn nước, chọn giống lúa, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch, rồi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào làm theo. Thời gian đầu, đồng bào chưa tin đâu, chỉ có 5 hộ gia đình tham gia mô hình lúa nước. Nhưng rồi những vụ mùa bội thu sau đó, các hộ tham gia mô hình đưa lúa về đầy nhà, cùng với sự kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ Đoàn KT-QP 78 đã có nhiều hộ dân đến học tập, làm theo”, già làng A Nó nhớ lại.

Xã biên giới Mô Rai có diện tích tự nhiên hơn 58.390ha, với 6 thôn, dân số hơn 5.850 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có dân tộc Rơ Măm-một trong những dân tộc ít người nhất. Từ những ruộng lúa nước đầu tiên của Đoàn KT-QP 78, đến nay, toàn xã đã có hơn 290ha lúa nước và lúa nước dần trở thành một trong những cây lương thực quan trọng của địa phương. Đại tá Nguyễn Trường Vinh cho biết, để phát triển mô hình lúa nước tại xã Mô Rai, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 78 không chỉ hỗ trợ giống lúa, phân bón mà còn đưa cán bộ xuống tận đồng ruộng cùng làm, cùng trao đổi, hướng dẫn đồng bào DTTS từ khâu chuẩn bị giống, gieo trồng đến chăm sóc. Qua đó, giúp bà con tiếp cận kỹ thuật trồng lúa nước và từng bước làm chủ quy trình sản xuất. Khi bà con hiểu và tin tưởng thì sẽ chủ động mở rộng diện tích, không ngừng phát triển mô hình, mang lại cuộc sống ấm no trên chính quê hương của mình.

Nhân rộng giống lúa ST25 ở vùng biên Mô Rai

Mô hình lúa nước đã giúp nhiều hộ đồng bào xã biên giới Mô Rai thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Nhưng Đoàn KT-QP 78 không dừng lại ở đó, khi nhận thấy năng suất các giống HT1, lúa nếp chưa cao, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 78 quyết định tìm hướng đi mới trên chính những cánh đồng đã cũ với phương châm chuyển từ “trồng đủ ăn” sang “trồng lúa có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế”.

Năm 2017, Đoàn KT-QP 78 bắt đầu triển khai mô hình trồng giống lúa ST25 trên diện tích 3ha tại thôn Ia Tri và vận động 15 hộ dân tham gia mô hình. Vì bà con đã quen với kỹ thuật canh tác, chăm sóc các giống lúa cũ, Đoàn KT-QP 78 tổ chức các buổi tham quan thực tế ngay trên đồng ruộng, lựa chọn thời điểm lúa sinh trưởng tốt và mùa thu hoạch để bà con trực tiếp so sánh năng suất, chất lượng giữa giống lúa ST25 với các giống lúa truyền thống. Nhờ đó, từ 15 hộ ban đầu, mô hình đã phát triển, nhân rộng lên gần 100 hộ tham gia, với diện tích khoảng 70ha tại 6 thôn, làng trên địa bàn xã Mô Rai. Mỗi năm canh tác hai vụ, mỗi vụ cho sản lượng bình quân 5 tấn/1ha.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 tổ chức cho đồng bào tham quan, học tập kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa ST25 trên cánh đồng.

Chị Y Khuyên ở thôn Ia Tri là người tích cực tham gia mô hình trồng giống lúa ST25 cho hay: “Lúa ST25 cho hạt gạo dài, thon, trắng trong rất đẹp; khi nấu lên thì cơm mềm, dẻo, thơm ngon, ăn với cá kho, thịt kho bao nhiêu cũng không thấy ngán. Được cán bộ Đoàn KT-QP 78 hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống, gia đình mình đã trồng hơn 3 sào giống lúa ST25. Bộ đội hướng dẫn tận tình nên mình yên tâm làm”.

Gặp chúng tôi ở ruộng lúa của gia đình, anh A Xuông ở làng Grập phấn khởi khoe: “Gia đình mình trồng hơn 1ha giống lúa ST25. Nhờ đó, không còn phải lo cái ăn, cái mặc như trước đây nữa. Lúa ST25 không chỉ làm no cái bụng mà còn bán lấy tiền cho con cái học hành, mua các vật dụng sinh hoạt trong nhà. Đồng bào mình biết ơn Bộ đội 78 nhiều lắm”. Chị Y Vác, người dân tộc Rơ Măm ở làng Le cũng chia sẻ: “Thấy các hộ trồng giống lúa ST25 cho năng suất cao và chất lượng gạo thơm ngon, vụ vừa rồi gia đình mình trồng gần 2 sào. Hiện nay, đã có nhiều gia đình đồng bào Rơ Măm trồng giống lúa ST25”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 xuống ruộng cùng làm với đồng bào.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Vinh, việc đưa giống lúa ST25 vào sản xuất không chỉ tăng năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác, bảo đảm nguồn lương thực cho đồng bào DTTS, giải bài toán thiếu đói giáp hạt mà còn hướng đến trở thành sản phẩm OCOP của địa phương, giúp bà con có thêm nguồn thu nhập từ cây lúa. Đồng thời góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm và phương thức canh tác của đồng bào DTTS Mô Rai, khắc phục triệt để tình trạng du canh, đốt rừng làm nương rẫy.

“Việc xây dựng, nhân rộng mô hình lúa nước và đưa giống lúa ST25 lên vùng biên giới Mô Rai, cùng với nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội, Đoàn KT-QP 78 đã gieo những mùa no ấm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quân dân, tạo lập “thế trận lòng dân” và "sức mạnh mềm" bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn trên địa bàn đơn vị đứng chân”, Đại tá Nguyễn Trường Vinh nhấn mạnh.