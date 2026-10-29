Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15): Hai tuyển thủ đạt danh hiệu 'Bàn tay vàng'

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 dự, chỉ đạo hội thi. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Binh đoàn 15; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 và đông đảo cán bộ, người lao động, đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 và các đại biểu dự hội thi.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 kiểm tra phần thi thực hành.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 hiện đang quản lý, chăm sóc 3.219,15ha cao su kinh doanh, với 955 thợ khai thác mủ cao su. Trong năm 2025 và 2026, đơn vị đã tuyển dụng hàng trăm người lao động, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề và phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” được Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 đặc biệt quan tâm. Năm 2026, đơn vị đã tổ chức 3 lớp đào tạo mới cho 348 người và đào tạo lại cho 217 người.

Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 tổ chức sôi nổi, thực chất từ cấp đội đến Đoàn. Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ thợ học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề mà còn là ngày hội của mọi người lao động, ngày tôn vinh những người thợ giỏi.

Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao giải Nhất tặng Đội 3.

Đại tá Nguyễn Trường Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao danh hiệu "Bàn tay vàng" cho hai tuyển thủ.

Tại hội thi cấp Đoàn, 30 thợ giỏi được tuyển chọn thông qua hội thi cấp đội đã tranh tài ở 4 phần thi, gồm: Dụng cụ, lý thuyết, tốc độ và thực hành. Trong đó, phần thi dụng cụ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng phục vụ khai thác; phần thi lý thuyết, các tuyển thủ phải hoàn thành 60 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút; phần thi thực hành là quan trọng nhất nhằm đánh giá trình độ tay nghề của đội ngũ thợ, các tuyển thủ phải hoàn thành cạo 80 cây trong thời gian 18 phút, với yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Đại tá Nguyễn Văn Mười, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao giải Nhì và giải Ba tặng các cá nhân.

Kết quả thi, 100% tuyển thủ đạt giỏi và xuất sắc, trong đó có hai tuyển thủ đạt điểm tuyệt đối 100/100, đạt danh hiệu "Bàn tay vàng".

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Hồng Lam, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 và phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trong hai năm qua.

Tuyển thủ thi thực hành.

Đồng chí Phó tư lệnh Binh đoàn 15 yêu cầu đơn vị thời gian tới, tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ thợ, nâng cao chất lượng vườn cây và năng suất lao động, trước mắt phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng mủ cao su năm 2026. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống của người lao động, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 trao các giải tập thể và giải cá nhân, trong đó Đội 3 đoạt giải Nhất; hai đồng chí Lê Xuân Sang, Đội 1 và Hà Thị Hằng, Đội 5 đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” trong hai năm 2025 và 2026.