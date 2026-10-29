Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75: Nâng cao tay nghề, tạo sinh kế bền vững cho công nhân nơi biên giới

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 dự, chỉ đạo hội thi. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Binh đoàn và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cùng các đại biểu đến theo dõi, cổ vũ các tuyển thủ tại trường thi.

Lãnh đạo Binh đoàn và các đồng chí trong Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 động viên tuyển thủ trước khi bước vào phần thi thực hành.

Giữa tiếng cổ vũ, động viên của đồng nghiệp và người thân, 36 tuyển thủ tiêu biểu thuộc 9 đội sản xuất, trong đó có 17 công nhân là người dân tộc thiểu số tại chỗ, bước vào tranh tài ở bốn nội dung: Dụng cụ, lý thuyết, tốc độ và thực hành. Riêng phần thi tốc độ, mỗi tuyển thủ phải hoàn thành cạo 100 cây cao su trong 20 phút. Những bước chân nhanh nhẹn, thao tác thuần thục, đường dao chính xác thể hiện sự khéo léo, kinh nghiệm và quá trình rèn luyện bền bỉ của người thợ.

Đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân xã Ia Krêl (Gia Lai) đến theo dõi, cổ vũ hội thi.

Đến cổ vũ chị gái tham gia hội thi, chị Rơ Châm Nhi, công nhân khai thác mủ cao su Đội sản xuất số 7, không giấu được niềm vui, tự hào khi chị mình được lựa chọn đại diện cho đội tranh tài. Chị Nhi mong chị gái cùng đồng đội bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích cao; đồng thời cho rằng hội thi là cơ hội để công nhân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ thuật, nâng cao năng suất, thu nhập và chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Trung tá Dương Kim Tuấn, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 cho biết: Đơn vị hiện có 919 công nhân khai thác mủ cao su, trong đó 82,26% là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Xác định nâng cao tay nghề là giải pháp quan trọng để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người lao động, đơn vị duy trì thường xuyên phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” với phương châm “Luyện là chủ yếu”, “Yếu khâu nào, luyện khâu đó”, “Mỗi ngày cạo là một ngày luyện tập”.

Trung tá Dương Kim Tuấn, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trao giải nhất tặng tập thể và danh hiệu “Bàn tay vàng” tại hội thi.

Trong hai năm 2025-2026, đơn vị đào tạo mới 264 công nhân, đào tạo lại 334 công nhân; tổ chức kiểm tra, chấm điểm kỹ thuật 14.440 lượt thợ. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ công nhân đạt tay nghề khá trở lên chiếm 97,56%. Tại hội thi cấp đội, 486 công nhân tham gia, với 98,35% đạt loại khá trở lên. Kết quả đó tạo nền tảng nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, giúp người lao động yên tâm gắn bó với đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Đại tá Trần Ngọc Hải biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rèn luyện của đội ngũ công nhân và các tuyển thủ; đồng thời động viên người lao động tiếp tục say mê học tập, nâng cao tay nghề, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng khai thác, cải thiện thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 trao giải tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể tặng Đội sản xuất số 5; giải nhì tặng Đội sản xuất số 1; hai giải ba thuộc về Đội sản xuất số 4 và Đội sản xuất số 16. Ở nội dung cá nhân, tuyển thủ Võ Thị Thành, công nhân Đội sản xuất số 1, xuất sắc giành giải nhất và danh hiệu “Bàn tay vàng”. Hội thi có 3 tuyển thủ đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”; Ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích tặng các cá nhân có thành tích cao.

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 cũng vinh danh 39 công nhân có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất giai đoạn 2025-2026.