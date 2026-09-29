Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) phối hợp xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển

Theo các quy chế được ký kết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 và UBND các xã sẽ tập trung phối hợp trao đổi, nắm tình hình địa bàn; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 ký kết quy chế kết nghĩa, phối hợp hoạt động với UBND các xã Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia O (tỉnh Gia Lai).

Quy chế phối hợp xác định rõ các bên thường xuyên chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các bên phối hợp triển khai các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vào làm việc tại các đội sản xuất của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75.

Quy chế kết nghĩa cũng xác định nhiều nội dung tăng cường gắn kết giữa đơn vị với đồng bào các dân tộc trên địa bàn thông qua mô hình “Gắn kết hộ”, các mô hình “Dân vận khéo”; hỗ trợ phát triển kinh tế, việc làm; chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Dương Kim Tuấn, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 nhấn mạnh: Việc ký kết quy chế kết nghĩa, phối hợp hoạt động giữa Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 với UBND các xã Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Dơk và Ia O có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; huy động hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.