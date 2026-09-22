Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao hơn 3.450 suất quà Trung thu tặng trẻ em vùng khó khăn

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao quà Trung thu tặng gia đình chức sắc tôn giáo.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao quà Trung thu tặng các cháu.

Tại chương trình, các em đã được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với các hoạt cảnh vui nhộn; tham gia các trò chơi, hoạt động trải nghiệm “Cùng nhau khéo tay - Đón trăng rằm” với chị Hằng và chú Cuội.

Đặc biệt, các em được lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao tặng hơn 500 suất quà của đơn vị và bánh Trung thu của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng các cháu. Những em khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo và con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo cũng được lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đến tận nhà thăm hỏi, trao quà Tết Trung thu.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và các đại biểu trao quà Tết Trung thu của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng các cháu trên địa bàn Đội sản xuất số 19.

Trong dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã trao 3.456 suất quà tặng các cháu là con cán bộ, nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn 20 thôn, làng thuộc 6 xã đơn vị đứng chân, thực hiện nhiệm vụ, gồm: Xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Krái, Ia O (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 còn trao 24 suất quà tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và 67 suất quà tặng con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Tổng giá trị quà tặng hơn 200 triệu đồng.

Dịp này, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 cũng gửi tặng các cháu là con cán bộ, nhân viên, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn hơn 3.250 bánh Trung thu.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho biết, địa bàn đơn vị đứng chân và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Do đó, chương trình “Vui Tết Trung thu - Lan tỏa yêu thương”, các phần quà Trung thu của đơn vị và của thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 có ý nghĩa rất thiết thực, giá trị nhân văn sâu sắc.