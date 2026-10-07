Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 ký kết quy chế phối hợp với các xã và đồn biên phòng

Tại hội nghị, sau khi trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn, đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cùng các địa phương, đơn vị đã tiến hành ký quy chế phối hợp trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã biên giới. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo quy chế được ký kết, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và UBND các xã, đồn biên phòng sẽ tập trung phối hợp trao đổi, nắm tình hình địa bàn; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Quy chế phối hợp xác định rõ việc chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp quản lý người, phương tiện qua lại khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phòng - chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới.

Các bên thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan trực tiếp đến đội sản xuất và khu vực do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 quản lý trên địa bàn các xã, nhất là về tình hình an ninh trật tự; tranh chấp, lấn chiếm đất đai; đối tượng lạ; trộm cắp, phá hoại; cháy, nổ; dịch bệnh; thiên tai; ô nhiễm môi trường; sự cố sản xuất và phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Đại diện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 ký kết quy chế phối hợp với các đồn Biên phòng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong phát triển kinh tế - xã hội, các bên phối hợp triển khai chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Các bên phối hợp vận động người lao động, hộ nhận khoán và cộng đồng chấp hành nội quy sản xuất, quy định an toàn, bảo vệ tài sản và giải quyết quan hệ lao động đúng thẩm quyền. Các bên chủ động xây dựng phương án, kế hoạch hiệp đồng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng, dịch bệnh theo phương châm "Bốn tại chỗ".

Các bên thống nhất tổ chức giao ban 6 tháng một lần hoặc lồng ghép trong hội nghị phù hợp; họp đột xuất khi phát sinh vụ việc cần phối hợp. Hằng năm, các bên luân phiên tổ chức hội nghị liên tịch nhằm sơ kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp và đề ra nội dung, phương hướng trong thời gian tiếp theo.