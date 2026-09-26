Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khám bệnh, cấp thuốc cho công nhân và người dân Campuchia
Ngày 24-9, tại huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người lao động và người dân Campuchia.
Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 74 đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 465 lao động của đơn vị và người dân Campuchia. Ngoài ra, đơn vị còn tuyên truyền người dân về cách phòng tránh một số bệnh thường gặp do thời tiết.
Bên cạnh đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 còn trao 168 suất quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo, đồ dùng sinh hoạt tặng người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 240 bánh Trung thu do cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Binh đoàn 15 sản xuất tặng con em người lao động và người dân Campuchia.
Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đối với cán bộ, công nhân và người dân trong vùng dự án của đơn vị đang thực hiện tại Campuchia. Qua đó thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, giúp đỡ người dân nước bạn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/doan-kinh-te-quoc-phong-74-kham-benh-cap-thuoc-cho-cong-nhan-va-nguoi-dan-campuchia-post600145.html