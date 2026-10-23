Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) sôi nổi hội thi thợ giỏi

Tham gia hội thi có 46 tuyển thủ xuất sắc được lựa chọn từ 18 đội sản xuất, đại diện cho hơn 1.100 công nhân khai thác mủ cao su trong toàn đơn vị. Đáng chú ý, hơn 75% tuyển thủ là người dân tộc thiểu số.

Ở phần thi lý thuyết, các tuyển thủ trả lời câu hỏi trắc nghiệm về quy trình trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su. Phần thi dụng cụ tập trung kiểm tra việc chuẩn bị, sử dụng dao cạo, đá mài và các vật dụng phục vụ khai thác, thu gom mủ, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo tại hội thi.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao cờ lưu niệm tặng các tập thể tham gia hội thi.

Các tuyển thủ thể hiện kỹ năng, trình độ tay nghề trong phần thi thực hành khai thác mủ cao su.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên người dân đến cổ vũ hội thi.

Sôi nổi, hấp dẫn nhất là phần thi thực hành và tốc độ cạo mủ. Trên những hàng cao su thẳng tắp, các tuyển thủ thể hiện sự khéo léo, thuần thục trong từng thao tác, bảo đảm đường cạo đúng kỹ thuật, hạn chế phạm gỗ, góp phần bảo vệ vườn cây và nâng cao hiệu quả khai thác. Đặc biệt, ở nội dung thi tốc độ, trong thời gian 20 phút, các tuyển thủ hoàn thành phần thi trên 100 cây cao su, vừa bảo đảm tốc độ, vừa duy trì chất lượng kỹ thuật.

Kết quả, 100% tuyển thủ đạt loại giỏi và xuất sắc. Tuyển thủ Ksor Tinh, Đội sản xuất 19, xuất sắc đoạt giải Nhất và danh hiệu “Bàn tay vàng” của hội thi.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao giải Nhất tặng tuyển thủ Ksor Tinh.

Trung tá Cao Hữu Dạ Từ, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao danh hiệu “Bàn tay vàng” tặng các tuyển thủ xuất sắc tại hội thi.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao thưởng tặng các tập thể đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại hội thi.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho biết: Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, tạo điều kiện để công nhân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức chấp hành quy trình kỹ thuật. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Hội thi là dịp đánh giá thực chất chất lượng đội ngũ công nhân, góp phần phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình lao động giỏi; khơi dậy tinh thần cần cù, sáng tạo, ý thức vươn lên của người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức vinh danh 4 tuyển thủ đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”; trao giấy khen và phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi.