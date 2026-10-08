Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ thợ​

Hội thi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8-10, tại 18 đội sản xuất thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 với 970 thợ khai thác mủ cao su tham gia tranh tài.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao giải nhất, nhì cho các tuyển thủ Đội 2.

Mỗi tuyển thủ phải thực hiện đầy đủ 4 nội dung thi gồm: Lý thuyết bằng hình thức trắc nghiệm; dụng cụ khai thác; vệ sinh, trang bị vườn cây và thi thực hành.

Điểm nổi bật của hội thi năm nay là nội dung, hình thức thi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 thiết kế và tổ chức gắn với công việc và thực tiễn hoạt động hằng ngày của đội ngũ thợ. Trong đó, nội dung thi thực hành được tổ chức vào ban đêm trên chính vườn cây của người thợ được đơn vị giao quản lý, chăm sóc, khai thác và Ban giám khảo chấm thi theo phương pháp chấm điểm kỹ thuật khai thác mủ cao su hằng tháng đang áp dụng tại đơn vị. Đặc biệt, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 yêu cầu 100% quân số thợ khai thác mủ cao su tham gia hội thi nhằm đánh giá toàn diện kiến thức, trình độ tay nghề của đội ngũ thợ.

Trung tá QNCN Nguyễn Văn Mai, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74, Binh đoàn 15, Trưởng ban tổ chức hội thi trao danh hiệu "Bàn tay vàng" cho chị Cao Thị Đức, công nhân Đội 16.

Trung tá Cao Hữu Dạ Từ, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao danh hiệu "Bàn tay vàng" cho anh Ksor Mác, công nhân Đội 6.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho biết, hiện đơn vị đang quản lý 6.928,54ha đất sản xuất, với các ngành nghề chủ yếu là trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su; chăm sóc cà phê và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò, trong đó có 3.438,11ha cao su kinh doanh, lực lượng thợ khai thác mủ cao su chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

Để bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, năng suất lao động, thu nhập cho đội ngũ thợ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã triển khai sâu rộng phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” với phương châm “Mỗi ngày cạo mủ là một ngày luyện tay nghề” với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại; tập huấn, bồi dưỡng đầu bờ; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn và các cơ quan, đội sản xuất thức đêm cùng người lao động; phân công thợ giỏi kèm cặp thợ mới, thợ có tay nghề chưa cao; hội thi “Thợ giỏi khai thác mủ cao su”… tạo môi trường, động lực để đội ngũ thợ thi đua, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề.

Thợ khai thác mủ cao su Đội 16 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) luyện tập kỹ năng thực hành.

Thợ khai thác mủ cao su Đội 11 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) thi thực hành tại vườn cây.

Anh Ksor Mác, làng Sung Le, xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai), thợ khai thác mủ cao su Đội 6 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74) đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” tại Hội thi “Thợ giỏi khai thác mủ cao su” năm 2026 của Đội 6, phấn khởi chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tay nghề của tôi ngày càng nâng lên, năng suất lao động và thu nhập cũng được cải thiện. Hiện thu nhập từ tiền lương của tôi khoảng 135 triệu đồng/năm. Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện để tôi phát triển vườn cây của gia đình, cho thu nhập cao, cuộc sống no đủ, hạnh phúc”.