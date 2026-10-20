Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) kiểm tra bắn đạn thật năm 2026

Dự, chỉ đạo buổi kiểm tra có Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại biểu Phòng Tham mưu Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức, điều hành kiểm tra chặt chẽ, khoa học, buổi kiểm tra bắn đạn thật của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và cơ quan, đơn vị theo dõi buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị được huấn luyện cơ bản, có bản lĩnh tâm lý vững vàng, nắm chắc yếu lĩnh động tác, thuần thục kỹ năng thực hành bài bắn.

Trước đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã huấn luyện và kiểm tra các nội dung: Điều lệnh quản lý bộ đội; điều lệnh đội ngũ; chiến thuật cấp tiểu đội, trung đội và công tác hậu cần, kỹ thuật.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng hoa bắn giỏi và trao thưởng cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho biết: Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thế nên trong huấn luyện sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng thời, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí. Cùng với đó, đơn vị đã tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý, điều hành huấn luyện.

Sĩ quan kiểm tra bắn đạn thật súng K54.

Đặc biệt, thông qua huấn luyện và kiểm tra bắn đạn thật tiếp tục nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng địa bàn biên giới Gia Lai vững mạnh.