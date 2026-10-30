Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) giúp nhân dân ổn định cuộc sống từ đất tái canh cao su

Tại các địa phương, hơn 150 cán bộ, nhân viên, người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh đường làng, nhà rông, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, nạo vét lòng suối.

Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực phản động.

Những cánh đồng lúa trĩu hạt trên đất tái canh cao su của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74.

Đặc biệt, cán bộ, nhân viên, người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã thu hoạch 25,79ha lúa và vận chuyển lúa về nhà cho 10 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho mượn đất tái canh cao su và hỗ trợ trồng lúa để mang lại nguồn thu cho gia đình.

Năm 2026, ông Ksor Do, ở làng Nú (xã Ia Chia) được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho mượn 3ha đất tái canh cao su và được cán bộ đơn vị hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa, giúp gia đình ông thu hoạch được gần 5 tấn lúa.

“Nhờ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 giúp mà giờ đây gia đình không còn lo thiếu đói nữa. Không chỉ có gia đình mình đâu, trong làng còn nhiều gia đình nữa, nhờ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho mượn đất tái canh cao su để trồng lúa và hoa màu mà thoát được đói ở thời điểm giáp hạt, một số hộ còn vươn lên thoát nghèo, bà con vui lắm và rất biết ơn bộ đội Bảy tư”, ông Ksor Do chia sẻ.

Cán bộ, nhân viên, người lao động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 giúp nhân dân thu hoạch lúa.

Theo Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74, năm 2026, đơn vị đã cho người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số mượn 585,3ha đất tái canh cao su để trồng lúa và hoa màu. Quá trình bà con canh tác được đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, huy động ngày công giúp bà con thu hoạch.

“Chủ trương cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn mượn đất tái canh cao su của Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã góp phần giải bài toán thiếu lương thực vào thời điểm giáp hạt ở địa phương. Nhiều hộ gia đình mượn đất tái canh cao su của đơn vị để trồng lúa không chỉ đủ lúa, gạo ăn trong năm mà còn tăng thu nhập, ổn định cuộc sống”, Đại tá Đậu Thiện Lương cho hay.