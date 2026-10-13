Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) chăm lo phát triển đời sống nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó tư lệnh Quân khu 5 kết luận buổi kiểm tra tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Khu Kinh tế - Quốc phòng Ea Súp, đoàn công tác kiểm tra toàn diện các mặt công tác của đơn vị. Năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, triển khai các dự án phát triển kinh tế, phối hợp chăm lo đời sống nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương kiểm tra thực tế mô hình trồng lúa.

Đoàn công tác kiểm tra các mặt công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737.

Đơn vị thường xuyên bổ sung văn kiện, kế hoạch chiến đấu; tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu; huấn luyện đúng chương trình, kế hoạch; tham gia luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cùng Quân khu đạt kết quả khá, bảo đảm an toàn; duy trì phối hợp với địa phương và các lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) phối hợp với doanh nghiệp triển khai các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo hơn 30.000 ngày công lao động, chi trả trên 9 tỷ đồng tiền lương cho nhân dân.

Đoàn quản lý chặt chẽ đất dự án, đất quốc phòng; phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao đất về địa phương; triển khai các bước đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 2 của Khu Kinh tế - Quốc phòng Ea Súp theo tiến độ. Công tác dân vận tập trung bàn giao nhà tình nghĩa, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ trường học; tiếp nhận trí thức trẻ tình nguyện, chuẩn bị mô hình chăn nuôi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương biểu dương kết quả của đơn vị và yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động xử lý tình huống; bổ sung phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng huấn luyện sát nhiệm vụ, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đối với nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, đơn vị cần quản lý, sử dụng đất hiệu quả; hoàn thiện thủ tục đầu tư, phương án sản xuất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đúng quy định, sử dụng hiệu quả trí thức trẻ tình nguyện; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống bộ đội.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương thăm, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS xã Ia Rvê.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương thăm, động viên Ban CHQS xã Ia Rvê.