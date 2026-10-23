Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 732 (Binh đoàn 15): Xây dựng, củng cố vững chắc 'thế trận lòng dân' ở ngã ba Đông Dương

Bám địa bàn, thấu hiểu lòng dân

Đoàn KT-QP 732 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh trên địa bàn 19 thôn, làng thuộc 3 xã biên giới Sa Loong, Bờ Y, Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi), có đường biên giới dài 40km giáp Lào và Campuchia. Trên địa bàn có 15 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 75%. Đây cũng là địa bàn cơ sở hạ tầng, kinh tế chậm phát triển; trong đồng bào DTTS còn tồn tại một số tập quán, hủ tục lạc hậu, trình độ canh tác hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chí mới còn cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chung, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 732 đại diện đơn vị ký quy chế phối hợp công tác với UBND các xã Sa Loong, Rờ Kơi, Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: NGUYỄN THÚY

Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 732 chủ trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên bám địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân, triển khai các chủ trương, giải pháp xây dựng địa bàn vững mạnh, an toàn. Trong đó, đơn vị xác định công tác tuyên truyền phải đi trước mở đường và được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với phong tục, tập quán từng thôn, làng. Để chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào lòng dân, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn đã yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện “3 bám, 4 cùng” với nhân dân và thông qua hoạt động kết nghĩa, hoạt động an sinh xã hội, mô hình “Gắn kết hộ” để tuyên truyền. Đơn vị còn tổ chức các lớp học tiếng Xê Đăng và bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho hàng trăm cán bộ, nhân viên, góp phần thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” một cách thực chất, hiệu quả. Đoàn KT-QP 732 cũng đã phát huy tối đa vai trò của đội ngũ già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín trong các dòng họ, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, kích động chia rẽ của các thế lực thù địch; vận động nhân dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, không tin, không nghe theo tà đạo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 732 khánh thành, bàn giao “Nhà đồng đội” tặng người lao động. Ảnh: NGUYỄN THÚY

Song song với mặt trận tư tưởng, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 732 xác định củng cố hệ thống chính trị cơ sở là nền tảng cốt lõi để giữ vững ổn định lâu dài. Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể. Nhờ đó, hệ thống chính trị tại các thôn, làng vùng biên được xây dựng vững mạnh, hiện thực hóa mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng vùng biên giới ngã ba Đông Dương ngày càng giàu mạnh.

Điểm tựa nghĩa tình, đổi thay vùng biên

Xác định giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững là gốc rễ để giữ vững ổn định chính trị, những năm qua, Đoàn KT-QP 732 đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực, gắn phát triển sản xuất của đơn vị với nâng cao đời sống của đồng bào. Nổi bật là tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tuyển dụng, đào tạo nghề cạo mủ cao su cho con em đồng bào DTTS địa phương. Đến nay, đơn vị đã tuyển dụng, đào tạo nghề và tạo việc làm cho hơn 800 người DTTS với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ đồng bào kỹ thuật, vốn, con giống, cây giống để phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập cho gia đình.

Đại tá Phan Văn Phú, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 732 trao quà tặng người lao động và nhân dân trong Chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” năm 2026. Ảnh: NGUYỄN THÚY

Cùng với đó, Đoàn KT-QP 732 đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong những năm gần đây, đơn vị đã hỗ trợ địa phương hàng chục tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, củng cố, sửa chữa nhà rông văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng trường mầm non, đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng và 111 con bò giống sinh sản, tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, giúp đồng bào an cư lạc nghiệp và có sinh kế bền vững, yên tâm gắn bó, xây dựng cuộc sống mới ở vùng biên giới. Đơn vị cũng đã nhận phụng dưỡng suốt đời 5 cụ già neo đơn người dân tộc Xơ Đăng và Kdong; nhận nuôi dưỡng và đỡ đầu 10 học sinh người DTTS nghèo vượt khó; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 17.000 lượt người dân.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 732 trao bò giống tặng người lao động và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN THÚY

Hoạt động dân vận và mô hình “Gắn kết hộ”, Câu lạc bộ “Cặp hộ 4 tốt” được Đoàn KT-QP 732 triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả theo phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, Đoàn gắn với xã, Đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào DTTS”. Đến nay, đơn vị đã ký quy chế phối hợp với 3 xã biên giới Sa Loong, Bờ Y, Rờ Kơi; 11 đội sản xuất kết nghĩa với 15 thôn, làng và Phòng Chính trị kết nghĩa với Trường nội trú Tiểu học và THCS liên cấp Sa Loong; 118 cặp hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào DTTS. Hoạt động kết nghĩa và “Gắn kết hộ” không dừng lại ở việc hỗ trợ phát triển kinh tế mà là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân dân, đoàn kết toàn dân tộc như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xơ Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.

Trong hành trình xây dựng, phát triển trên vùng đất ngã ba Đông Dương, Đoàn KT-QP 732 đã có những đóng góp quan trọng làm đổi thay diện mạo kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên, bồi đắp vững chắc niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Sự gắn kết chặt chẽ, nghĩa tình giữa Đoàn KT-QP 732 với cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc là cội nguồn sức mạnh, là bức tường thành kiên cố nhất để giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia.