Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tuyên truyền Đề án 57 cho nhân dân vùng dự án

Dự chương trình có Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720; đại diện lãnh đạo địa phương cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn vùng dự án.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Đồng thời, báo cáo viên cũng phân tích rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm kích động, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đó, hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng; không tin, không nghe theo các luận điệu sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc vùng dự án.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến bà con.

Nhân dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tặng 6 suất quà cho các hộ dân bản Giang Châu và các cá nhân có uy tín trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng nhằm ghi nhận, động viên những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là hoạt động của đơn vị nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm thi đua Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 16.