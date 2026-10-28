Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tuyên truyền Đề án 57 cho nhân dân

1 Quang cảnh buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền với chủ đề: “Đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch”.

Tại chương trình, các báo cáo viên đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; kết quả thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

2 Cán bộ Đoàn KT-QP 720 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến bà con

Báo cáo viên cũng phân tích rõ phương thức, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm kích động, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước. Qua đó, hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian mạng; không tin, không nghe theo các luận điệu sai trái, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

5 Người dân tìm hiểu tờ rơi về nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Nhân dịp này, Đoàn KT-QP 720 tặng 6 suất quà cho các hộ dân bản Giang Châu và các cá nhân có uy tín trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 300.000đ nhằm ghi nhận, động viên những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là hoạt động của đơn vị nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 16 (8/12).