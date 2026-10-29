Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 trao 148 triệu đồng nâng bước em đến trường

Chỉ huy Đoàn KT-QP 720, đại diện nhà trường, cha, mẹ và các em học sinh được nhận tiền hỗ trợ chụp hình lưu niệm

Tại chương trình, đơn vị đã trao kinh phí hỗ trợ cho 20 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập thuộc Trường THCS và THPT Lê Hữu Trác và Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Tổng kinh phí trao tặng đợt này là 148 triệu đồng. Trong đó, mỗi học sinh nhận mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng mua sắm dụng cụ, vật chất phục vụ học tập cho cả năm và 600.000 đồng/tháng tiền ăn trong 9 tháng học).

Chỉ huy Đoàn KT-QP 720, đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện nhà trường chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của các em học sinh; đồng thời mong muốn nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ tiếp thêm nguồn lực, giúp các em giảm bớt khó khăn, có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn.

Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đối với thế hệ trẻ nơi địa bàn đóng quân.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các em học sinh nghèo bảo đảm điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn là nguồn động viên to lớn để các em tự tin vượt khó, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự chương trình

Đây là hoạt động trọng tâm của đơn vị nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 16 (8/12).