Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 phát động '80 ngày thi đua Quyết thắng'

Chỉ huy Đoàn KT-QP 720 và đại diện các cơ quan, đơn vị bắt tay thể hiện quyết tâm thi đua

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5/10 đến 25/12/2026, tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm; thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Theo đó, đơn vị phấn đấu 100% cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn, vùng dự án; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong huấn luyện, tổ chức đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, bảo đảm an toàn; phấn đấu 100% quân số tham gia, 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá, giỏi trở lên. Đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Trên lĩnh vực kinh tế - quốc phòng, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án, kế hoạch được giao; phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026, bảo đảm hiệu quả, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội; tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội và an sinh xã hội trên địa bàn.

Đơn vị chú trọng xây dựng chính quy, tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người, phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống Quân đội và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, phấn đấu 100% cán bộ, công nhân viên có kiến thức, kỹ năng số, sử dụng được các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.