Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt và vượt kế hoạch; lợi nhuận đạt 101%, thu nhập bình quân của người lao động đạt 12,4 triệu đồng/người/tháng. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác dân vận, thực hiện chính sách và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích cực, góp phần củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, xây dựng địa bàn ổn định và ngày càng phát triển.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, hội nghị thống nhất thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững ổn định địa bàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nghị quyết xác định các chỉ tiêu cụ thể: 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá, giỏi trở lên; trên 98% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ, kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới.

Đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ, khai thác vườn cây; đẩy mạnh thâm canh, cải tạo vườn điều, phấn đấu kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; nâng thu nhập bình quân người lao động đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình dịch vụ hỗ trợ nhân dân, gắn phát triển sản xuất với thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Trịnh Phạm Hòa yêu cầu thời gian tới, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; giữ vững nguyên tắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng hiệu quả, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tích cực cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Qua đó, tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.