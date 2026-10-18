Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16): Đưa pháp luật đến với người lao động vùng sâu

Để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống

Địa bàn đóng quân rộng, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận thông tin chưa đồng đều đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thường xuyên, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Với đặc thù lực lượng lao động chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 xác định tuyên truyền pháp luật không chỉ là phổ biến quy định mà còn giúp người lao động (NLĐ) hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, biết vận dụng vào công việc và cuộc sống.

Bám sát thực tiễn, Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chủ động phối hợp với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và các cơ quan chức năng tuyên truyền những quy định liên quan trực tiếp đến NLĐ như hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ, chính sách, an toàn, vệ sinh lao động, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội và trách nhiệm chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị.

Cán bộ Công đoàn Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 (Binh đoàn 16) hướng dẫn người lao động khai thác mủ cao su kết hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo hướng thiết thực, dễ hiểu, gắn với từng công việc, tình huống cụ thể trong lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Cán bộ công đoàn chú trọng trao đổi trực tiếp, giải đáp những vấn đề NLĐ quan tâm, hạn chế cách truyền đạt khô cứng, nặng về lý thuyết. Qua đó, giúp đoàn viên nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động và trách nhiệm với tập thể.

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 cho biết: “Đơn vị có đông NLĐ là đồng bào DTTS, vì vậy công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải sát thực tế, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng, trong đó có tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến với từng đoàn viên, NLĐ. Qua đó, giúp NLĐ nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với phổ biến kiến thức, tổ chức công đoàn chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tiếp nhận khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền. Việc gắn tuyên truyền pháp luật với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Phát huy vai trò cầu nối của tổ chức công đoàn

Hiệu quả tuyên truyền pháp luật phụ thuộc không chỉ vào nội dung mà còn ở phương pháp truyền đạt và sự gần gũi của người tuyên truyền. Với đoàn viên là đồng bào DTTS, cán bộ công đoàn chú trọng cách diễn đạt giản dị, lấy những vấn đề thiết thực trong đời sống làm ví dụ, giúp NLĐ dễ hiểu, dễ nhớ và chủ động thực hiện.

Đoàn viên Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 cùng với địa phương tham gia tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư.

Trung tá Bùi Thị Nhung, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chia sẻ: “Trong tuyên truyền pháp luật, chúng tôi xác định phải nói để NLĐ hiểu, hướng dẫn để NLĐ làm được và thường xuyên trao đổi để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc. Với đoàn viên là đồng bào DTTS, cán bộ công đoàn chú trọng cách diễn đạt gần gũi, lấy những tình huống thực tế trong lao động, sản xuất và đời sống để giải thích. Qua đó, giúp mỗi người hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình, tự giác chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn trong công việc và cùng xây dựng tập thể đoàn kết”.

Bên cạnh tuyên truyền, tổ chức công đoàn phát huy vai trò giám sát, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của đoàn viên; phối hợp với cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi NLĐ. Qua đó, mỗi đoàn viên không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà còn trở thành nhân tố tích cực lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong tập thể.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận tại Hội thi tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức dịp đầu tháng 10, khi Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đạt giải Xuất sắc. Kết quả thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong tìm hiểu, nghiên cứu và tuyên truyền kiến thức pháp luật; đồng thời tạo động lực để đơn vị tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiết mục tuyên truyền đạt giải xuất sắc của Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tại hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức.

Giá trị của thành tích không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở việc vận dụng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vào thực tiễn. Qua đó, cán bộ công đoàn có thêm kinh nghiệm lựa chọn nội dung, phương pháp vận động phù hợp, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với NLĐ, xây dựng tác phong làm việc có kỷ luật, trách nhiệm và bảo đảm an toàn.

Lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng

Công tác tuyên truyền pháp luật của Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 không chỉ hướng đến đoàn viên, NLĐ mà còn góp phần lan tỏa đến gia đình và cộng đồng dân cư. Tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, sự phối hợp với già làng, người có uy tín có ý nghĩa thiết thực bởi đây là những người am hiểu phong tục, tập quán, có tiếng nói và ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

Thông qua sự phối hợp giữa cán bộ đơn vị, cán bộ công đoàn và người có uy tín, những quy định của pháp luật được giải thích gần gũi hơn với đời sống đồng bào. Từ đó, góp phần vận động người dân chấp hành pháp luật, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh.

Người dân tham quan, học tập sách báo pháp luật do Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 trưng bày.

Già làng Giàng A Lừ, bản Giang Châu, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Bà con mình muốn cuộc sống ngày càng no ấm, con cháu được học hành, gia đình làm ăn ổn định thì phải hiểu và làm theo pháp luật. Cán bộ Đoàn, cán bộ công đoàn thường xuyên đến tuyên truyền, giải thích những điều gần gũi với cuộc sống nên bà con dễ hiểu hơn. Là già làng, tôi sẽ tiếp tục vận động bà con đoàn kết, chăm lo làm ăn, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, cùng nhau giữ gìn buôn làng bình yên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp”.

Thời gian tới, Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời gắn tuyên truyền với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Đưa pháp luật đến với NLĐ không chỉ để mỗi người biết luật, hiểu luật, mà quan trọng hơn là tự giác sống và làm việc theo pháp luật. Đó là nền tảng xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn bình yên, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.