Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720, 726 trao kinh phí nâng bước em đến trường

Chỉ huy Đoàn KT-QP 720, đại diện nhà trường, cha, mẹ và các em học sinh được nhận tiền hỗ trợ chụp hình lưu niệm

Tại Trường Tiểu học Tô Hiệu, xã Quảng Tân (Lâm Đồng), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đã trao kinh phí hỗ trợ cho 20 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập thuộc Trường THCS và THPT Lê Hữu Trác và Trường Tiểu học Tô Hiệu.

Tổng kinh phí trao tặng đợt này là 148 triệu đồng. Trong đó, mỗi học sinh nhận mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng mua sắm dụng cụ, vật chất phục vụ học tập cho cả năm và 600.000 đồng/tháng tiền ăn trong 9 tháng học).

Chỉ huy Đoàn KT-QP 720, đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện nhà trường chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của các em học sinh; đồng thời mong muốn nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ tiếp thêm nguồn lực, giúp các em giảm bớt khó khăn, có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn.

Chương trình “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 đối với thế hệ trẻ nơi địa bàn đóng quân.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726 phối hợp với 2 xã Tuy Đức và Quảng Trực hỗ trợ 32 học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”

Tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726, chương trình “Nâng bước em đến trường” giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai, hỗ trợ 32 học sinh thuộc dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” tại 2 xã Tuy Đức và Quảng Trực.

Theo đó, mỗi học sinh được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm vào dịp đầu năm học để mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và phương tiện đến trường phù hợp với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, các em được hỗ trợ tiền ăn 5,4 triệu đồng/năm học, tương đương 600.000 đồng/tháng trong 9 tháng học.

Căn cứ kết quả học tập cuối năm, học sinh đạt thành tích xuất sắc được đề xuất khen thưởng 800.000 đồng/em; học sinh giỏi 600.000 đồng/em và học sinh khá 400.000 đồng/em, theo nguồn kinh phí được phân bổ. Quá trình hỗ trợ được thực hiện trực tiếp, có sự phối hợp giữa đơn vị, gia đình và nhà trường nhằm bảo đảm đúng đối tượng, công khai, thiết thực và hiệu quả.

Chương trình góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đây là hoạt động trọng tâm của đơn vị nằm trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày thi đua Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12), 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12) và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn 16 (8/12).