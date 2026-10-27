Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72: Tôn vinh những 'Bàn tay vàng' trên vùng biên giới

Các đại biểu và đoàn tuyển thủ thợ giỏi tiến vào trường thi trong không khí sôi nổi, hào hứng.

Dự và chỉ đạo hội thi có Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại biểu các cơ quan chức năng Binh đoàn cùng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị.

Hội thi thu hút đông đảo cán bộ, người lao động và đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ, tạo nên không khí ngày hội sôi nổi giữa vùng biên giới.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo, động viên các tuyển thủ tại hội thi của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72.

Sau lễ khai mạc, 45 thí sinh tiêu biểu được lựa chọn từ hội thi cấp đội bước vào tranh tài. Đây là những gương mặt đại diện cho 1.031 thợ khai thác mủ cao su của Đoàn, trong đó có 745 thợ tại Việt Nam và 286 thợ tại chi nhánh Campuchia.

Điểm nhấn của hội thi là phần thực hành, theo hiệu lệnh, các tuyển thủ nhanh chóng vào vị trí, tập trung từng thao tác mở miệng cạo, điều khiển dao và xử lý đường cạo.

Trên các hàng cao su, nhịp làm việc khẩn trương nhưng vẫn đòi hỏi sự chính xác, bởi một đường dao đúng kỹ thuật không chỉ quyết định điểm số mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng khai thác và sức bền vườn cây.

Hội thi gồm các nội dung lý thuyết, dụng cụ, tốc độ và thực hành. Ban tổ chức cho biết, cả 45 tuyển thủ đều đạt điểm tối đa ở phần thi lý thuyết (30/30 điểm), dụng cụ và tốc độ (đều 5/5 điểm).

Riêng phần thực hành là nội dung có tính phân loại cao, yêu cầu người thợ kiểm soát tốt độ sâu, độ dày dăm cạo, góc cạo và đường cạo, hạn chế tối đa những lỗi kỹ thuật ảnh hưởng đến vườn cây.

Chia sẻ sau phần thi, đồng chí Dương Quý Tùng, tuyển thủ Đội 4 bày tỏ: “Dù có chút hồi hộp, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, tự tin thực hiện tốt phần thi. Đây là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp tục rèn luyện tay nghề, áp dụng vào thực tế sản xuất, phấn đấu nâng cao năng suất, sản lượng trên vườn cây nhận khoán”.

Hội thi là kết quả của phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” được đơn vị duy trì thường xuyên.

Trong tháng 10, hội thi cấp đội thu hút 937 thợ tham gia, với 59 thợ đạt loại xuất sắc, 480 thợ giỏi và 376 thợ khá. Từ đầu năm đến hết tháng 9-2026, đơn vị kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật 5.007 lượt thợ, tỷ lệ đạt khá trở lên chiếm 90,27%.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 ghi nhận, biểu dương tinh thần thi đua, ý chí quyết tâm và tay nghề của các tuyển thủ thể hiện qua từng phần thi; đánh giá cao sự chủ động, chu đáo của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trong tổ chức hội thi các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực sự trở thành ngày hội của những người thợ khai thác mủ cao su trên vùng biên giới.

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 biểu dương những nữ công nhân vượt khó, giỏi việc nước, đảm việc nhà, tích cực rèn luyện, nâng cao tay nghề và yêu cầu đơn vị tiếp tục lan tỏa phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”, nhân rộng những cách làm hay, nâng cao chất lượng khai thác, giữ gìn vườn cây bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên các tuyển thủ tại trường thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể tặng Đội 3, giải Nhì tặng Đội 7; trao 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Về cá nhân, hai tuyển thủ Trần Văn Huấn (Đội 3) và Ngô Thị Tương (Đội 7) xuất sắc giành danh hiệu “Bàn tay vàng”; trong đó, đồng chí Ngô Thị Tương đoạt giải Nhất.

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 12 giải Khuyến khích; khen thưởng các cá nhân hoàn thành sớm kế hoạch sản lượng mủ cao su năm 2026 và có thành tích xuất sắc trong phong trào “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” giai đoạn 2025-2026.