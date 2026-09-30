Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) ký quy chế phối hợp hoạt động với ba xã biên giới tỉnh Gia Lai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và các địa phương đã thảo luận, thống nhất ký quy chế kết nghĩa, phối hợp hoạt động. Trọng tâm là phối hợp xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Phối hợp, hiệp đồng trong công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 ký kết quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân ba xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).

Phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai hiệu quả các hoạt động dân vận, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các bên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lực lượng lao động nhằm phát triển đa dạng ngành nghề trong nông, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tạo ra sản phẩm có giá trị cao phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu...

Quy chế cũng quy định rõ nguyên tắc, phương pháp trao đổi, cung cấp thông tin, xử lý các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh biên giới, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo. Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đỗ Xuân Tùng, Phó tham mưu trưởng Binh đoàn 15 nhấn mạnh: Ba xã biên giới Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Những năm qua, Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hội nghị hôm nay là bước cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Gia Lai và Bộ tư lệnh Binh đoàn 15, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng ba xã biên giới phát triển về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh.