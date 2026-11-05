Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) giúp nhân dân vùng biên thu hoạch lúa

Thực hiện Đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong tình hình mới”, 75 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân làng Tung triển khai nhiều phần việc thiết thực. Trong đó, lực lượng của đơn vị trực tiếp xuống đồng giúp các hộ dân thu hoạch lúa nước, góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, bảo đảm thời vụ sản xuất.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cùng nhân dân làng Tung phát quang, tổng dọn vệ sinh trên các tuyến đường.

Cùng với giúp dân gặt lúa, cán bộ, chiến sĩ và người lao động đơn vị phối hợp với nhân dân tiến hành vệ sinh đường làng, ngõ xóm; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường giao thông; thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương. Các hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Dịp này, đơn vị kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các chính sách về dân tộc, giảm nghèo, an sinh xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người lao động trước khi tham gia giúp nhân dân làng Tung.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 giúp nhân dân làng Tung thu hoạch lúa.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cho biết: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận không chỉ nhằm giúp nhân dân giải quyết những công việc thiết thực trong đời sống, sản xuất mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển”.

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gắn bó với đồng bào các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới.