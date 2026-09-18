Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) bàn giao công trình 'Sao sáng buôn làng'

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; Đại tá Thái Bá Mão, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72, đại diện chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình "Sao sáng buôn làng" tại làng Chan, xã Ia Pnôn.

Lãnh đạo Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và cán bộ, nhân dân làng Chan, xã Ia Pnôn phấn khởi khi có công trình "Sao sáng buôn làng", phục vụ sinh hoạt, lưu thông.

Công trình “Sao sáng buôn làng” - đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 xây dựng tại làng Chan, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai. Công trình có chiều dài gần 2,1km với 58 trụ đèn và 62 bộ đèn, có công suất 300W/đèn. Tổng kinh phí đầu tư 172 triệu đồng.

Làng Chan, xã Ia Pnôn là địa bàn biên giới có vị trí quan trọng về quốc phòng-an ninh, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, công trình không chỉ có giá trị về dân sinh, phục vụ việc đi lại, sinh hoạt, lưu thông hàng hóa của đồng bào mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao "Nhà đồng đội" cho gia đình đồng chí Hoàng Văn Hùng, công nhân đội Đội 7 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72).

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 trao quà tặng gia đình đồng chí Hoàng Văn Hùng.

Dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cũng tổ chức khánh thành, bàn giao 14 “Nhà đồng đội” tặng công nhân, người lao động của đơn vị trên địa bàn ba xã biên giới Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom (tỉnh Gia Lai). Các căn nhà được đơn vị phối hợp với gia đình khảo sát, xây dựng kiên cố, hiện đại, đầy đủ công năng sử dụng và phù hợp với phong tục, tập quán tại địa phương.

Kinh phí xây dựng được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và gia đình huy động từ nhiều nguồn, trong đó, Binh đoàn 15 hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 căn (1 căn 80 triệu đồng, 10 căn còn lại mỗi căn 60 triệu đồng); Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 hỗ trợ kinh phí xây dựng 3 căn, mỗi căn 60 triệu đồng.

Phát biểu tại các sự kiện, Đại tá Trần Ngọc Hải chúc mừng cán bộ, đồng bào các dân tộc làng Chan có công trình đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời hiện đại, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn và chúc mừng 14 gia đình công nhân, người lao động được tặng “Nhà đồng đội”.

Lãnh đạo Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 và địa phương chúc mừng gia đình đồng chí Hoàng Văn Hùng.

Thượng tá Phạm Xuân Tri, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 trao quà tặng gia đình đồng chí Hoàng Văn Hùng.

Đồng chí Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 cho biết, qua hơn hai năm thực hiện “Sao sáng buôn làng”, Binh đoàn 15 đã và đang triển khai xây dựng 36 công trình đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại các thôn, làng trên địa bàn đứng chân thuộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị với tổng chiều dài gần 70km, kinh phí gần 5 tỷ đồng.