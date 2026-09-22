Đoàn Kinh tế quốc phòng 719 thực hiện tốt nhiệm vụ 9 tháng năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026, những thuận lợi, khó khăn và các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm. Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 đã quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 chú trọng triển khai các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng gắn với ổn định dân cư, nâng cao đời sống người lao động. Qua đó, tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn kết luận kiểm tra tại Đoàn Kinh tế quốc phòng 719.

Đoàn công tác cũng kiểm tra thực tế một số công trình, mô hình sản xuất, khu vực thực hiện nhiệm vụ và hệ thống doanh trại, cơ sở vật chất của đơn vị…

Thiếu tướng Phạm Bá Hiền, Tư lệnh Binh đoàn cùng đoàn công tác kiểm tra tại vườn cà phê Đoàn Kinh tế quốc phòng 719

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Bá Hiền ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719 trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm; rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ những nội dung còn hạn chế để tập trung khắc phục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo và xử lý tốt tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trong xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Tiếp tục nhân rộng những mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả; chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động, tăng cường gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.