Đoàn đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, chúc mừng 9 trường học trên địa bàn các xã: Đak nhau, Bom bo, Trường THCS và THPT Điểu Ong - đơn vị kết nghĩa và Trường Mầm non Tuổi Ngọc của đơn vị.

Tại các trường, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Đoàn KT-QP 719 tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giáo viên cùng những thành tích trong năm vừa qua mà các nhà trường đã đạt được. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 719 mong muốn tiếp tục tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các nhà trường và đơn vị ngày càng thêm bền chặt.

Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 719, Binh đoàn 16 trao quà tặng các trường trên địa bàn đơn vị đóng quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Lãnh đạo các trường học gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Đoàn KT-QP 719; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của đơn vị, luôn sát cánh cùng nhà trường trong công cuộc giáo dục thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu học hỏi thông qua các hoạt động phong trào giữa đơn vị và nhà trường.