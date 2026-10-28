Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 sôi nổi thi đua 'Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi'

Lãnh đạo Binh đoàn và các đại biểu đến theo dõi, cổ vũ các tuyển thủ tranh tài tại trường thi.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự, chỉ đạo hội thi. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Binh đoàn, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và đông đảo người lao động và nhân dân trên địa bàn xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đến theo dõi và cổ vũ hội thi.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu chỉ đạo, động viên các tuyển thủ tại hội thi.

Hội thi quy tụ 32 thợ giỏi tiêu biểu, được tuyển chọn từ 9 đội sản xuất, đại diện cho 667 lao động khai thác mủ cao su của đơn vị. Đây là dịp đánh giá thực chất trình độ tay nghề, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày cạo mủ là một ngày luyện tay nghề, mỗi đường cạo là một đường thi”.

Ngày 27-10, các tuyển thủ bước vào phần thi lý thuyết và dụng cụ. Trong 30 phút, mỗi thí sinh hoàn thành 60 câu hỏi trắc nghiệm về quy trình chăm sóc, khai thác mủ cao su và phòng trừ sâu bệnh. Phần thi dụng cụ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, bảo đảm chất lượng phục vụ khai thác. Kết quả, cả 32 tuyển thủ đều đạt điểm tối đa ở hai nội dung, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý thức rèn luyện tay nghề.

Các tuyển thủ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 thực hiện những đường cạo chính xác trong phần thi thực hành khai thác mủ cao su.

Sáng 28-10, sau lễ khai mạc và màn diễu hành của các đoàn thợ giỏi, không khí tranh tài diễn ra sôi nổi tại vườn cây Đội 4. Theo hiệu lệnh, các tuyển thủ nhanh chóng vào vị trí, tập trung thực hiện từng đường cạo. Ở phần thi tốc độ, mỗi người phải hoàn thành cạo 100 cây trong 20 phút, bình quân 12 giây/cây. Dù thời gian gấp rút, các thao tác vẫn phải bảo đảm chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của vườn cây.

Cả 32 tuyển thủ đều đạt điểm tối đa phần thi tốc độ. Tuy nhiên, phần thực hành với thang điểm 60 mới là nội dung quyết định thứ hạng. Ban giám khảo chấm kỹ thuật trên những cây được bốc thăm, đánh giá từng thao tác, đường cạo để lựa chọn những thợ giỏi xuất sắc nhất.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 thăm hỏi, động viên các tuyển thủ tại trường thi.

Phát biểu chỉ đạo hội thi, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực rèn luyện tay nghề của đội ngũ công nhân. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện chất lượng vườn cây không đồng đều, lao động là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, việc duy trì sản xuất, bảo đảm thu nhập đòi hỏi sự nỗ lực của toàn đơn vị.

Tư lệnh Binh đoàn yêu cầu Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 rà soát kế hoạch sản lượng còn lại, cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng tuần, từng ngày; tập trung nhân lực, vật tư trong giai đoạn cao điểm khai thác, tổ chức tốt khâu thu gom, hạn chế hao hụt. Đồng thời, nâng cao kỹ thuật khai thác phù hợp từng khu vực vườn cây, bảo đảm an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản lượng năm 2026.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Quang, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao giải Nhất tập thể tặng Đội 10.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Quang, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao giải Nhất cá nhân tặng tuyển thủ Phạm Thị Nội (Đội 10).

Đại tá Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao thưởng tặng các cặp vợ chồng cùng tham gia hội thi.

Thượng tá Nguyễn Đình Kỷ, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao thưởng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2025-2026.

Trung tá Lê Đức Cường, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao thưởng tặng các tuyển thủ đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất tập thể tặng Đội 10, giải Nhì tặng Đội 9, giải Ba tặng Đội 4; hai giải Khuyến khích thuộc về Đội 8 và Đội 1. Về cá nhân, tuyển thủ Phạm Thị Nội (Đội 10) xuất sắc đoạt giải Nhất và danh hiệu “Bàn tay vàng”. Ban tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào luyện tay nghề và những công nhân hoàn thành vượt mức sản lượng giao khoán.