Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn

Dự chương trình có Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16; Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 717; đại diện lãnh đạo các xã, nhà trường và 58 học sinh được nhận hỗ trợ.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 phát biểu tại chương trình.

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Đoàn KT-QP 717 luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài.

Theo kế hoạch năm 2026, đơn vị hỗ trợ 58 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 4 xã (trong đó có 50 em tiếp tục nhận hỗ trợ từ giai đoạn trước chuyển sang và 8 em nhận hỗ trợ mới). Mỗi học sinh được hỗ trợ mức kinh phí 7,4 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 429,2 triệu đồng. Đây là việc làm thiết thực, vừa giúp các gia đình vơi bớt gánh nặng kinh tế, vừa động viên, tiếp thêm động lực để các em học sinh vững bước tới trường.

Đại diện Phòng Chính trị Binh đoàn 16 trao quà và kinh phí hỗ trợ học sinh.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 trao quà và kinh phí hỗ trợ học sinh.

Thượng tá Vũ Hữu Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 717, cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, việc chăm lo đời sống đồng bào và chắp cánh ước mơ đến trường cho thế hệ trẻ vùng biên giới vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, vì cuộc sống ấm no của nhân dân".

Đại diện các đơn vị và địa phương chụp hình cùng 58 học sinh được nhận hỗ trợ.

Thời gian tới, Đoàn KT-QP 717 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, địa phương, góp phần củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn an toàn, phát triển.