Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) và các địa phương xây dựng biên giới vững mạnh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 (Binh đoàn 15) ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã Ia Tôr, Ia Boòng, Ia Púch, Đức Cơ.

Hội nghị là bước cụ thể hóa Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Gia Lai và Bộ tư lệnh Binh đoàn 15; xác lập cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Đoàn KT-QP 717 với cấp ủy, chính quyền các xã trên địa bàn sau sắp xếp. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi và thống nhất thông qua quy chế phối hợp. Theo đó, Đoàn KT-QP 717 và các địa phương tập trung phối hợp trong quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thế trận khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Phòng Chính trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch ký giao ước kết nghĩa.

Hai bên thống nhất phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên sử dụng lao động địa phương; duy tu, sửa chữa các tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng; kết hợp chăm sóc sức khỏe quân - dân y; triển khai các hoạt động dân vận, an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Dịp này, Phòng Chính trị, Đoàn KT-QP 717 ký giao ước kết nghĩa với Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch. Nội dung kết nghĩa tập trung vào phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống, kiến thức quốc phòng, an ninh, pháp luật và kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tấn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Tôr khẳng định, thời gian qua, Đoàn KT-QP 717 luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế, thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự. Việc ký kết Quy chế phối hợp lần này tạo cơ sở để mối quan hệ giữa đơn vị và các địa phương được triển khai đồng bộ, nền nếp, sát thực tiễn hơn.