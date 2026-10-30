Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 (Binh đoàn 15) sôi nổi hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su

Dự, chỉ đạo hội thi có Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo các cơ quan Binh đoàn; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716.

Người lao động, nhân dân đón đoàn đại biểu và các tuyển thủ tham gia hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 và bà con nhân dân cổ vũ hội thi.

Hội thi năm nay có 36 tuyển thủ được tuyển chọn thông qua hội thi cấp đội. Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, các tuyển thủ đã hoàn thành tốt và xuất sắc cả 4 phần thi, gồm: Thi dụng cụ, lý thuyết, tốc độ, thực hành.

Ở phần thi dụng cụ, các tuyển thủ đã chuẩn bị tốt các dụng cụ bảo đảm yêu cầu về mẫu mã, quy cách, số lượng, chất lượng và tính đồng bộ để tham gia hội thi, 100% thí sinh đều đạt điểm tối đa. Các phần thi lý thuyết và tốc độ đều cho thấy tuyển thủ có nhận thức tốt, trình độ tay nghề cao.

Đặc biệt, ở phần thi thực hành, đây là phần thi quyết định trong 4 nội dung thi; Ban tổ chức đã lựa chọn vườn cây chất lượng tốt như: Mật độ cây cạo cao, chất lượng bảng cạo tốt, độ dày vỏ trên 7mm nên kết quả đạt được khá cao. Kết quả cụ thể, có 28/36 tuyển thủ đạt giỏi, 8/36 tuyển thủ đạt xuất sắc, trong đó có hai tuyển thủ đạt điểm tuyệt đối, đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”.

Thượng tá Hoàng Văn Quyết, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 trao danh hiệu “Bàn tay vàng” cho hai tuyển thủ.

Thượng tá Hoàng Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 trao giải Nhì cho Đội 7.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Quyết, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716, đơn vị hiện đang quản lý, khai thác 3.163ha cao su kinh doanh, đội ngũ thợ khai thác hơn 530 người. Hai năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 đã triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” với phương châm “Mỗi ngày cạo là một ngày luyện tay nghề”.

Năm 2026, đơn vị đã tuyển dụng và đào tạo mới cho 232 thợ; kiểm tra tay nghề 9 tháng đầu năm 2026 là 2.149 lượt thợ. Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 tổ chức rộng rãi tại 12 đội sản xuất, với quân số tham gia đạt trên 97%. Nhiều đội sản xuất có 100% thợ tham gia thi. Hội thi không chỉ là dịp để đội ngũ thợ học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, mà còn là ngày hội của người lao động, dịp tôn vinh những người thợ giỏi.

Các tuyển thủ vào trường thi.

Tuyển thủ thi thực hành.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2026 và phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 trong hai năm qua.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15 yêu cầu đơn vị rà soát các kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026; xác định quyết tâm cao, giải pháp đồng bộ, quyết liệt để hoàn thành. Tập trung nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ thợ, nâng cao chất lượng vườn cây và năng suất lao động; phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo nâng cao đời sống của người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 716 trao các giải tập thể và giải cá nhân, trong đó Đội 6 đoạt giải Nhất; hai đồng chí Võ Thị Quỳnh, Đội 6 và Vi Thị Nhâm, Đội 7 đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”; đồng thời, trao nhiều phần thưởng khác.