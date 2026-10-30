Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715: Thợ giỏi khai thác mủ cao su vững lý thuyết, chắc thực hành

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự, chỉ đạo.

Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Binh đoàn; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương. Đông đảo cán bộ, công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Với tinh thần “Vững lý thuyết, giỏi thực hành, thi đua công bằng, nâng cao thành tích”, 27 tuyển thủ tiêu biểu, đại diện cho 640 công nhân khai thác mủ cao su thuộc 9 đội sản xuất, sôi nổi tranh tài ở 4 nội dung: Lý thuyết, dụng cụ, tốc độ và thực hành.

Phần thi lý thuyết gồm 60 câu hỏi theo bộ đề của Binh đoàn; phần thi tốc độ yêu cầu mỗi tuyển thủ hoàn thành cạo 100 cây cao su trong 20 phút. Không khí tranh tài sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao của các tuyển thủ góp phần lan tỏa phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn đơn vị.

Các đoàn tuyển thủ tiến vào trường thi thực hành tay nghề thợ giỏi.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các đại biểu động viên tuyển thủ tại trường thi.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng các đại biểu, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 thăm hỏi nhân dân đến theo dõi, cổ vũ hội thi.

Đại tá Huỳnh Xuân Phước, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trao giải nhất tập thể tặng Đội sản xuất số 18.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thi, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, công nhân, người lao động; ghi nhận Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì hiệu quả phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Tư lệnh Binh đoàn nhấn mạnh, trong điều kiện sản xuất còn nhiều khó khăn, mỗi cán bộ, công nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề, chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo vệ tốt vườn cây, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Đồng chí mong muốn người lao động luôn tin tưởng, đồng hành, chia sẻ khó khăn với đơn vị, tích cực thi đua lao động giỏi, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; cùng Binh đoàn chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng ổn định, phát triển.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng xe đạp cho các em học sinh là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 chúc mừng tuyển thủ Nguyễn Chí Cường, Đội sản xuất số 18 xuất sắc giành giải nhất cá nhân và danh hiệu “Bàn tay vàng”.

Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trao giải nhì tập thể tặng Đội sản xuất số 9.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể tặng Đội sản xuất số 18, cùng 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Ở nội dung cá nhân, 3 tuyển thủ đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”. Trong đó, Nguyễn Chí Cường, công nhân Đội sản xuất số 18, xuất sắc đạt danh hiệu Bàn tay vàng và giành giải nhất. Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích; vinh danh 34 công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi” giai đoạn 2025-2026.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15 trao tặng 15 chiếc xe đạp cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp sức các em đến trường, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Binh đoàn đối với người lao động và gia đình.