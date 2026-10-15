Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) chăm lo nâng cao đời sống hội viên phụ nữ​

Dự chương trình có các đồng chí: Đại tá Thái Bá Mão, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15; Đại tá Huỳnh Xuân Phước, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715; Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 715; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krái (Gia Lai).

Các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao "Nhà nghĩa tình hội viên" cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà.

Đại tá Thái Bá Mão, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 trao bảng tượng trưng hỗ trợ tiền cho cháu Rơ Châm Nuôi.

Chương trình “Tiếp sức cùng người lao động” được Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 tổ chức tại 11 đội sản xuất của đơn vị. Tại chương trình, cán bộ, hội viên phụ nữ chuẩn bị bữa ăn nhẹ, sữa, nước uống trước giờ thu trút mủ cao su cho công nhân, người lao động; trao quà của lãnh đạo, chỉ huy Đoàn chúc mừng các chị em nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

“Nhà nghĩa tình hội viên” được Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn KT-QP 715 chỉ đạo Hội phụ nữ xét hỗ trợ, xây dựng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân, hội viên Chi hội phụ nữ Đội 6, trú tại thôn Chư Nghé, xã Ia Krái.

Các đại biểu tham quan nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trao quà tặng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà.

Căn nhà được xây dựng theo thiết kế nhà cấp 4, có diện tích sử dụng 90m2, công năng sử dụng gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp. Tổng kinh phí gần 400 triệu đồng, trong đó Hội Phụ nữ cơ sở Đoàn KT-QP 715 hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ quỹ “Tấm lòng nhân ái”; cán bộ, nhân viên, người lao động Đội 6 hỗ trợ hơn 30 ngày công lao động.

Phát biểu tại các sự kiện, Đại tá Hoàng Đức Tỏa cho biết, chương trình “Tiếp sức cùng người lao động” và khánh thành, bàn giao “Nhà nghĩa tình hội viên” là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực của đơn vị chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và chăm lo cho người lao động; đồng thời nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn luôn xác định người lao động vừa là trung tâm, vừa là nguồn lực quan trọng để đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Đại tá Huỳnh Xuân Phước, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trao bánh mì và sữa tới người lao động.

Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trao xôi và sữa tới người lao động.

Cán bộ, hội viên phụ nữ chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho công nhân, người lao động.

Vì vậy, Đoàn KT-QP 715 đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống người lao động, trong đó có hội viên phụ nữ. Đảng ủy, Ban chỉ huy Đoàn đã chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở thành lập quỹ “Tấm lòng nhân ái” từ năm 2018. Đến nay, quỹ đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3 hội viên và cho 24 lượt hội viên nghèo vay vốn sản xuất. Cùng với đó, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ khó khăn cho hội viên và trẻ em nghèo.

Dịp này, Binh đoàn 15 đã trao kinh phí nhận nuôi cháu Rơ Châm Nuôi, mồ côi mẹ từ nhỏ, có bố là ông Rơ Lan Dới, công nhân Đội 8 (Đoàn KT-QP 715) với số tiền 24 triệu đồng; Đoàn KT-QP 715 và Hội phụ nữ cơ sở cũng trao các phần quà tặng gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà.