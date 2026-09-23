Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 tổ chức Chương trình 'Trao quà tặng – Sẻ chia yêu thương'

Quang cảnh chương trình trao quà.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đại tá Lê Hoàng Mai – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) đã trao tặng 55 thùng sữa Fami, 4 tạ gạo cùng bánh kẹo và đồ chơi cho các cháu học sinh. Thông qua những phần quà tuy giản dị nhưng thiết thực các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm mong muốn sẽ góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp thêm động lực để các cháu học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, yên tâm học tập và có một mùa trung thu ấm áp, vui tươi.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại biểu trao quà của các mạnh thường quân cho nhà trường và các cháu học sinh.

... trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Phòng giao dịch Vietinbank Tân Phong cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới nhà trường và các em học sinh.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 chia quà cho các em học sinh.