Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 tổ chức Chương trình 'Trao quà tặng – Sẻ chia yêu thương'
Chiều 23/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) phối hợp cùng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Trao tặng quà – sẻ chia yêu thương” cho học sinh Trường Mầm non số 2 Sì Lở Lầu. Dự chương trình có đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Tại chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) đã trao tặng 55 thùng sữa Fami, 4 tạ gạo cùng bánh kẹo và đồ chơi cho các cháu học sinh. Thông qua những phần quà tuy giản dị nhưng thiết thực các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm mong muốn sẽ góp phần cải thiện bữa ăn, tiếp thêm động lực để các cháu học sinh thêm yêu trường, yêu lớp, yên tâm học tập và có một mùa trung thu ấm áp, vui tươi.
Dịp này, Phòng giao dịch Vietinbank Tân Phong cũng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa tới nhà trường và các em học sinh.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/doan-kinh-te-quoc-phong-356-to-chuc-chuong-trinh-trao-qua-tang-se-chia-yeu-thuong-1067797