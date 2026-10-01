Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 313 phát động thi đua cao điểm

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 5-10 đến 25-12 với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng – Viết tiếp bản hùng ca”. Trong đợt thi đua các phòng, ban, cơ quan, cán bộ, nhân viên Đội Sản xuất và Xây dựng cơ sở chính trị và Xí nghiệp Xây dựng tập trung đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất. Bên cạnh đó xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị phát biểu hưởng ứng, ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, thi đua lập thành tích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.