Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Lào Cai về công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, thời gian qua, Lào Cai đã kịp thời cụ thể hóa Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Sau sáp nhập, UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của các khối, cụm thi đua. Toàn tỉnh hiện có 21 khối thi đua với 261 đơn vị và 14 cụm thi đua với 176 đơn vị tham gia.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu, kiểm tra, giám sát. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong 2 năm, tỉnh tổ chức 8 lớp tập huấn cho 512 lãnh đạo, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nghiệp vụ và tháo gỡ những khó khăn trong thực tiễn. Công tác khen thưởng được quan tâm, chú trọng các tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp năm 2025 đạt 72%; năm 2026 đạt 69%...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến tổ chức các phong trào thi đua tại địa phương

Đối với việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang, đến nay tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định 798 hồ sơ; hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng cho 393 cá nhân, trong đó 169 cá nhân đã được Chủ tịch nước quyết định khen thưởng. Tỉnh cũng đã thông báo 476 hồ sơ không đủ căn cứ khen thưởng theo quy định.

Đại biểu tỉnh Lào Cai phát biểu làm rõ nội dung trao đổi.

Một điểm mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 là Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ hằng tháng trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Trong quý II và các tháng 7, 8, toàn tỉnh đã biểu dương 23 tập thể, cá nhân.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ nội dung liên quan đến tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và thực hiện chính sách khen thưởng. Đoàn đề nghị Lào Cai tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các điển hình từ cơ sở, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn và người lao động trực tiếp; kịp thời biểu dương, khen thưởng đúng đối tượng, tạo động lực và sức lan tỏa trong xã hội.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong tham mưu, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc và phát hiện điển hình; bảo đảm các phong trào thi đua thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cần tổng hợp, làm rõ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh khẳng định công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều đổi mới; hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp ngày càng đi vào nền nếp. Các phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, công khai, đúng tiêu chuẩn, chú trọng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất.

Đồng chí đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ để các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu thống nhất quy định, lộ trình chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý và liên thông hồ sơ khen thưởng điện tử, từng bước giảm hồ sơ giấy, thời gian và chi phí thực hiện.

Đồng chí Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lào Cai

Phát biểu kết luận, đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnhl các phong trào thi đua yêu nước tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những nội dung mới, khó, còn hạn chế để tạo đột phá...

Trong chương trình công tác, Đoàn Kiểm tra đã làm việc với UBND xã Văn Chấn và thăm gia đình ông Sùng A Dê - hội viên, Hội Cựu chiến binh xã Văn Chấn, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và Hợp tác xã Suối Giàng, mô hình điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội.