Đoàn kiểm tra Trung ương kiểm tra việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại Đồng Nai

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra tập trung nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ, phương pháp triển khai tổng rà soát văn bản QPPL; đồng thời thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và các đề xuất, kiến nghị. Các thành viên đoàn kiểm tra cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số vấn đề nhằm thống nhất cách thức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản QPPL.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Thái Sơn, Phó Trưởng đoàn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Theo Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai - cơ quan thường trực Tổ công tác rà soát, xử lý văn bản QPPL (Tổ công tác 911), việc tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và phương thức quản lý nhà nước. Đây là nhiệm vụ có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, với số lượng lớn văn bản được ban hành ở các cấp chính quyền trước đây.

Thời gian qua, UBND thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát văn bản thuộc phạm vi quản lý; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và yêu cầu việc rà soát gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Sở Tư pháp chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tổng hợp kết quả, trao đổi và làm rõ những nội dung còn có cách hiểu khác nhau, góp phần thống nhất phương pháp thực hiện. Công tác rà soát từng bước được thực hiện theo hướng đánh giá toàn diện không chỉ về hiệu lực, thẩm quyền, hình thức, mà còn về tính phù hợp, tính đồng bộ, khả năng tiếp tục áp dụng của văn bản trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, làm cơ sở xác định những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc xử lý theo quy định.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai Phạm Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Nhơn

Tuy nhiên, việc tổng rà soát văn bản QPPL vẫn còn một số khó khăn do phạm vi rộng, số lượng văn bản lớn, nội dung có tính liên ngành, liên lĩnh vực và được thực hiện trong thời điểm hệ thống chính quyền địa phương có sự chuyển đổi lớn. Việc rà soát không chỉ dừng ở việc xác định văn bản còn hiệu lực hay hết hiệu lực mà còn phải đối chiếu với nhiều quy định mới của Trung ương, các quy định về tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền và pháp luật chuyên ngành. Đặc biệt, một số văn bản được ban hành trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp, nay có sự thay đổi về chủ thể ban hành, cơ quan thực hiện, địa giới hành chính hoặc thẩm quyền giải quyết công việc, nên cần tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu để xác định phương án xử lý phù hợp…

*Cũng trong sáng 1-10, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp làm việc với UBND phường Tân Triều về công tác tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL.

Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND phường Tân Triều. Ảnh: CTV

Theo UBND phường Tân Triều, đến ngày 30-9-2026, địa phương đã tổng hợp 14 văn bản QPPL cấp xã thuộc đối tượng tổng rà soát và 57 văn bản QPPL cấp huyện thuộc đối tượng tổng rà soát. Được sự hướng dẫn chuyên môn của UBND thành phố và Sở Tư pháp, Đảng ủy, UBND phường Tân Triều đã triển khai nghiêm túc kế hoạch tổng rà soát; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận. Công tác phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Qua rà soát bước đầu, hệ thống văn bản QPPL của UBND phường cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Thái Sơn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL (Bộ Tư pháp), các đoàn kiểm tra được thành lập và tổ chức làm việc tại một số cơ quan Trung ương và địa phương (trong đó có thành phố Đồng Nai), nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kết quả tổng rà soát văn bản QPPL.

Theo ông Hoàng Thái Sơn, toàn bộ nội dung làm việc của đoàn kiểm tra trong sáng 1-10 sẽ được tổng hợp, báo cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với UBND thành phố Đồng Nai vào chiều cùng ngày. Trên cơ sở đó, Trưởng đoàn kiểm tra sẽ có kết luận cũng như định hướng cụ thể đối với thành phố Đồng Nai; đồng thời kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL Trung ương để phục vụ công tác chỉ đạo trong thời gian tới.