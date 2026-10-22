Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc với Hội Nông dân xã Nam Trạch

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: L.M

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo HND xã Nam Trạch báo cáo tình hình kết quả công tác hội, phong trào nông dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Trong điều kiện kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, HND xã đã duy trì hoạt động ở 14 chi hội địa bàn, củng cố 3 chi hội và 7 tổ hội nghề nghiệp; kết nạp 65 hội viên mới, đạt 108,3% chỉ tiêu, nâng tổng số hội viên lên 4.106 người. Hoạt động hội từng bước gắn tuyên truyền, vận động với hỗ trợ thiết thực về vốn, kỹ thuật, liên kết và thị trường. Dư nợ tín dụng chính sách gần 32 tỉ đồng và nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân 3,4 tỉ đồng được theo dõi theo từng nguồn.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân xã Nam Trạch báo cáo kết quả thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2026 - Ảnh: L.M

Công tác hội đã thể hiện rõ hơn đặc điểm của địa phương có biển, đồng bằng và vùng gò đồi. Ở vùng biển, hoạt động câu lạc bộ môi trường với 3 đợt ra quân, hơn 300 lượt người tham gia thu gom rác thải gắn với trách nhiệm cộng đồng. Ở vùng sản xuất, hội vận động liên kết, tiếp cận kỹ thuật, phát triển sản phẩm và hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ.

Thành viên đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Các phong trào thi đua được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện. Nhờ đó, năm 2026, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội đã huy động được 65 ngày công, 700 triệu đồng, 470m² đất tự nguyện hiến; hoạt động an sinh hỗ trợ 56 lượt hộ với 21,3 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Nam Trạch phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với vận động đoàn kết, giúp đỡ nhau trong sản xuất đã giúp 7 hộ nông dân có chuyển biến về thu nhập, 1 hộ thoát nghèo. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quán triệt, triển khai theo đúng kế hoạch. Những kết quả cụ thể đó đã góp phần tạo sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Nam Trạch phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Đại diện lãnh đạo HND xã Nam Trạch đề nghị thời gian tới, Trung ương hội quan tâm bổ sung nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho dự án khả thi, phù hợp điều kiện sản xuất của địa phương; tiếp tục hỗ trợ mô hình sản xuất an toàn, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn đánh giá hiệu quả mô hình đã triển khai...

Đồng chí Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của HND xã Nam Trạch trong quá trình hoạt động thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của HND xã Nam Trạch trong công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian qua. Hội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động hội mang lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như: Nhanh chóng thích ứng với mô hình hoạt động mới; tham gia phát triển kinh tế tập thể, có đến 12 hợp tác xã hoạt động; thực hiện chuỗi liên kết trong sản xuất…

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: L.M

Đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam đề nghị thời gian tới, HND xã Nam Trạch cần rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt để có giải pháp thực hiện tốt hơn; bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thế mạnh của xã, từ đó đề xuất những kế hoạch, giải pháp triển khai phù hợp; quan tâm chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ...

Sau buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đến tham quan thực tế tại mô hình nuôi gà và trồng na Đài Loan trên địa bàn xã Nam Trạch.