Đoàn kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc với phường Nghĩa Lộ

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đoàn tập trung kiểm tra việc triển khai các quy định về cải cách thủ tục hành chính; công tác bố trí nhân lực, trang thiết bị; công khai thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, quá hạn; số hóa hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Các thành viên đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề nghị địa phương tập trung khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện.

Theo báo cáo, từ ngày 15/12/2025 đến 14/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nghĩa Lộ tiếp nhận hơn 2.740 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 2.716 hồ sơ trực tuyến, chiếm 99,01%. Phường đã giải quyết 2.397 hồ sơ, gồm 2.236 hồ sơ trước hạn, 126 hồ sơ đúng hạn; 35 hồ sơ trễ hạn đã được thực hiện xin lỗi theo quy định.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Năm 2026, tỷ lệ thanh toán trực tuyến của phường đạt 67,9%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,16%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đủ điều kiện tái sử dụng và xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn đều đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính mới đạt 74%, chưa đạt mục tiêu 90% đề ra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Hải Nhung ghi nhận những kết quả phường Nghĩa Lộ đạt được trong triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ công chức, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và khai thác, tái sử dụng dữ liệu. Đồng chí cũng lưu ý phường cần rà soát các hồ sơ trễ hạn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quy trình giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tại buổi làm việc, UBND phường Nghĩa Lộ đề nghị tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hướng dẫn thống nhất quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; hoàn thiện phần mềm, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức cấp xã.

Thông qua kiểm tra, phường Nghĩa Lộ có thêm cơ sở rà soát, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.