Đoàn Kiểm tra số 819 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Hoa Thám, Bình Gia

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung buổi làm việc tại Đảng ủy xã Hoa Thám

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghiên cứu, thảo luận về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/8/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 12/12/2024 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 89-KL/TW.

Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thám báo cáo việc triển khai nhiệm vụ với đoàn kiểm tra

Theo báo cáo, BTV Đảng ủy hai xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quan tâm kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho ban công tác 35, tổ cộng tác viên.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Gia phát biểu tại buổi làm việc

Công tác định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt được thực hiện thường xuyên, góp phần “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí trong BTV Đảng ủy hai xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công; chủ động triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước các thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; việc phát huy trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và từng cá nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân, làm cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc tại Đảng ủy xã Bình Gia

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của đảng ủy hai xã trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các xã tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; gắn công tác này với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cùng với đó, các xã cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm nóng.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban công tác 35 và đội ngũ cộng tác viên; phát huy vai trò chủ động trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đồng chí cũng yêu cầu các xã quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng thông tin cơ sở, bảo đảm điều kiện phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý, sử dụng và bảo mật văn bản, tài liệu. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.