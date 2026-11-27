Đại tá Trần Minh Nguyên phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Quá trình làm việc, bên cạnh việc kiểm tra thực tế trên từng lĩnh vực, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn cụ thể để cán bộ, chiến sĩ Công an phường nắm vững quy trình, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Trần Minh Nguyên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong Đoàn; đồng thời thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP biểu dương những nỗ lực, sự chủ động, quyết tâm của tập thể cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Công an phường Hội An trong năm 2026.

Thời gian tới, Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu Công an phường Hội An khẩn trương khắc phục tồn tại; dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, không để tồn đọng sang năm 2027. Đơn vị cần chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, kịp thời vô hiệu hóa mọi âm mưu chống phá chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đẩy mạnh phòng ngừa tội phạm gắn với vận động nhân dân tố giác tội phạm, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy hướng tới mục tiêu phường không ma túy và chuẩn bị chu đáo các điều kiện ra quân cao điểm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.