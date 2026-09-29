Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh làm việc tại phường Kỳ Lừa

Theo báo cáo, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường Kỳ Lừa đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi buôn lậu, GLTM và hàng giả. Qua đó, trên địa bàn không hình thành đường dây, ổ nhóm, tụ điểm lớn về buôn lậu, hàng giả; không phát sinh điểm nóng phức tạp về buôn lậu.

Đoàn kiểm tra số 5 BCĐ 389 tỉnh làm việc với BCĐ 389 phường Kỳ Lừa

Công tác kiểm tra, kiểm soát được tập trung vào các nhóm hàng, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, về an toàn thực phẩm, niêm yết giá... Thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây ảnh hưởng đến hoạt động mua bán và đời sống người dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện, xử lý 203 vụ vi phạm hành chính. Trong đó có 20 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc; 60 vụ gian lận thương mại, vi phạm lĩnh vực thuế và 11 vụ vi phạm về hàng giả; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Các thành viên đoàn kiểm tra tham dự cuộc làm việc

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, BCĐ 389 phường đã chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh; nâng cao ý thức không buôn bán, vận chuyển, tiếp tay, chứa chấp hàng lậu, hàng giả. Qua đó đã vận động 85 lượt cơ sở ký cam kết chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động thương mại, an toàn thực phẩm và kinh doanh xăng dầu.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra số 5 và thành viên BCĐ 389 phường Kỳ Lừa đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác chống buôn lậu, GLTM, hàng giả trong tình hình mới.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Thay mặt đoàn kiểm tra, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đề nghị: BCĐ 389 phường Kỳ Lừa tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và BCĐ 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, GLTM và hàng giả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các cơ sở kinh doanh. Các thành viên BCĐ 389 phường tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới trong kinh doanh thương mại điện tử; xác định rõ đối tượng, địa bàn trọng điểm để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm.