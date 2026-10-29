Đoàn kiểm tra số 4 VKSND tối cao kiểm tra toàn diện Chỉ thị số 01 tại VKSND tỉnh Cao Bằng

Đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 4, Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên được phân công đang kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-VKSTC ngày 28/8/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn kiểm tra số 4 do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn; đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 4 làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên được phân công kiểm tra theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Theo Thông báo số 494/TB-ĐKT ngày 26/10/2026, việc phân công nhiệm vụ được xây dựng theo hướng chuyên sâu, gắn trách nhiệm của từng thành viên với nội dung kiểm tra cụ thể.

Ngay sau khi công bố quyết định kiểm tra toàn diện tại VKSND tỉnh Cao Bằng, đồng chí Trần Hưng Bình, Phó Trưởng đoàn, đã trực tiếp chủ trì kiểm tra lĩnh vực công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, đồng thời chủ trì, phối hợp đánh giá kết quả sau một năm vận hành mô hình VKSND 3 cấp, việc phân cấp, phân quyền giữa VKSND tỉnh và VKSND khu vực, cũng như quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3, VKSND tối cao kiểm tra việc phân bổ, chấp hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2026.

Ở lĩnh vực tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục 3, VKSND tối cao phụ trách kiểm tra việc phân bổ, chấp hành dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; quản lý, sử dụng kinh phí, mua sắm, bố trí trụ sở, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm hoạt động của VKSND cấp tỉnh, VKSND khu vực. Nội dung kiểm tra chú trọng vào tiến độ đầu tư, sửa chữa trụ sở, bố trí nhà công vụ, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và việc thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục 2,VKSND tối cao phụ trách kiểm tra chất lượng, tiến độ cập nhật dữ liệu.

Đối với công tác thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục 2, VKSND tối cao phụ trách kiểm tra chất lượng, tiến độ cập nhật dữ liệu; việc xây dựng hồ sơ kiểm sát án hình sự điện tử, khai thác Nền tảng Quản lý án hình sự và các hệ thống thông tin điện tử dùng chung.

Trong lĩnh vực công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, nhiệm vụ được giao cho đồng chí Trần Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ 3, và đồng chí Phạm Thị Vân Anh, Kiểm sát viên cao cấp Vụ 2. Hai thành viên tập trung kiểm tra việc rà soát, giải quyết nguồn tin và vụ án tạm đình chỉ, đình chỉ; xử lý các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vụ việc phức tạp, kéo dài và thu hồi tài sản.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ 7, phụ trách kiểm tra công tác công tố, kiểm sát xét xử án hình sự; kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đồng chí Vương Hồng Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao.

Ở lĩnh vực dân sự, hành chính và thi hành án, đồng chí Vương Hồng Quảng, Phó Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao. phụ trách kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và các việc khác theo quy định.

Đối với công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo, điều hành, đồng chí Hoàng Minh Thành, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, và đồng chí Đỗ Thành Trường, Trưởng phòng, Văn phòng VKSND tối cao, được giao kiểm tra việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn của VKSND tối cao; công tác tham mưu tổng hợp, văn phòng, thông tin báo cáo, thi đua, khen thưởng và triển khai các nhiệm vụ về cải cách tư pháp, hoàn thiện thể chế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, phụ trách kiểm tra việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về mô hình tổ chức mới, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của VKSND. Đồng thời, sẽ phối hợp với các thành viên tổng hợp những mô hình, cách làm hiệu quả, điển hình để đề xuất nhân rộng.

Về công tác tổ chức, cán bộ và phục vụ hoạt động của Đoàn, đồng chí Vũ Thị Sao Mai, Kiểm tra viên chính Vụ 15, được giao kiểm tra lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Thư ký Đoàn.

Theo chương trình, sau khi làm việc tại trụ sở VKSND tỉnh Cao Bằng, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại VKSND một số khu vực theo quyết định của Trưởng đoàn. Sau đó, các thành viên hoàn thiện kết quả, tổng hợp dự thảo và tham gia hội nghị thông qua dự thảo kết luận kiểm tra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên phải bám sát Kế hoạch số 160/KH-VKSTC, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Chỉ thị số 01 và hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành. Những nhận xét, đánh giá phải có số liệu, tài liệu cụ thể chứng minh; kết quả kiểm tra được lập biên bản, tổng hợp để phục vụ xây dựng dự thảo kết luận.

Đoàn kiểm tra cũng đồng thời chú trọng làm rõ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những vấn đề phát sinh sau khi vận hành mô hình VKSND 3 cấp; phân định nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị với những vấn đề cần kiến nghị cấp có thẩm quyền. Việc kiểm tra phải bảo đảm khách quan, đúng quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, tuân thủ yêu cầu bảo mật hồ sơ, tài liệu và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Với việc phân công rõ người, rõ lĩnh vực, đợt kiểm tra hướng tới đánh giá toàn diện, thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 tại VKSND tỉnh Cao Bằng; đồng thời xác định những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.