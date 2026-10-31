Đoàn kiểm tra số 4 VKSND tối cao công bố kết luận kiểm tra tại VKSND tỉnh Cao Bằng
Ngày 30/10/2026, tại trụ sở VKSND tỉnh Cao Bằng, Đoàn kiểm tra số 4 của VKSND tối cao do đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 10/10/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 tại VKSND tỉnh Cao Bằng.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/doan-kiem-tra-so-4-vksnd-toi-cao-cong-bo-ket-luan-kiem-tra-tai-vksnd-tinh-cao-bang-28184.html