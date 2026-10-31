Đoàn kiểm tra số 4 VKSND tối cao công bố kết luận kiểm tra tại VKSND tỉnh Cao Bằng

Những người lính năm xưa từng nằm giữa rừng sâu, khe đá, hầm hào nay được đưa về nằm bên đồng đội. Có người đã có tên, có người vẫn chưa xác định được danh tính nhưng từ đây, các anh không còn nằm ở nơi chưa ai biết tới giữa chiến trường xưa.